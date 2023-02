Génesis Tapia manifestó que le parece un exceso total que hayan dado nueve meses de prisión preventiva a John Kelvin, luego que su expareja Dalia Duran lo denunciara por maltrato psicológico, además, contó que está asesorando legalmente al cantante.

“No estoy a favor de John ni que se le exima de los cargos que realmente ha cometido. Siempre voy a estar en defensa del debido proceso, pero no estoy de acuerdo que le hayan dado nueve meses de prisión preventiva. Pienso que se ha vulnerado el debido proceso porque él salió de la cárcel , conciliaron (con Dalia) y fue a su casa teniendo un régimen de visitas. Después se fue a la comisaría para dejar constancia de que ella (Durán) no le estaba permitiendo que se lleve a los niños en los días que le tocaba, es en la misma comisaría que se enteró que tenía medidas de protección. Es más, en la comisaria es donde firmó la recepción de las medidas y se entera que no se podía acercar a ella. Pienso que se deben escuchar las dos partes y no se debe parcializar con nadie. He sentido que la fiscal y magistrada se han parcializado con Dalia”, expresó.

¿Consideras que es un exceso que le hayan dado 9 meses de prisión preventiva a John?

Me parece un exceso total porque para pedir prisión preventiva tiene que existir tres elementos graves y fundados, tal como elementos de convicción, la pena tiene que ser superior a los cuatro años y tiene que existir peligro procesal, que se subdivide en obstaculización y peligro de fuga. Sin embargo, John tiene arraigo familia, laboral y domiciliario, entonces, ahí nomás no hay uno de los elementos de peligro de fuga. No tenían los elementos para dar prisión efectiva.

La defensa legal de John Kelvin piensa apelar a la sentencia…

Claro porque están vulnerando el debido proceso. Lo correcto es que salga de prisión, esto es una justicia mediática que no es justicia. Es una prisión mediática y parcialización que se aleja de lo que es justicia.

Por cierto, utilizaste tus redes sociales para indicar que Magaly Medina está desinformando sobre el caso de John Kelvin…

Tenemos a una Magaly Medina que opina de temas de los que no tiene la menor idea. Invita abogados a su programa que van a decir lo que ella quiere escuchar y se pone a hablar como si fuera una erudita que no tiene ni la menor idea. No ha estudiado periodismo ni derecho para opinar sobre estos temas. Hay que proteger a la víctima, claro que sí, pero no hay que parcializarse con nadie.

¿Has hablado con John o estás pensando asesorarlo legalmente?

Lo asesoro desde el día uno y hablo con su primo. Yo tengo la grabación del día en que John fue a la casa de Dalia, ahí escucho que los niños no se niegan a ir con él, sino escucho a los menores diciéndoles a su mamá que no grite a su papá, escucho a una Dalia furiosa y lanzando un montón de insultos. Al final, escucho que John le dice que siga con su ‘Onlyfans’, pero después de haber recibido múltiples insultos por Dalia. En ningún momento escuché los insultos que ella ha referido en la audiencia. Yo no amparo la violencia de ninguna de las partes porque la violencia no tiene género. La mujer y el hombre merecen respeto.