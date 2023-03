La ex chica reality y empresaria, Georgette Cárdenas, contó que dentro de poco cumplirá un mes de relación con su novio, Ángel, que es 10 años menor que ella.

“Ya somos enamorados, tenemos un amor bonito, lo estamos cuidando y disfrutando. Ya vamos a cumplir un mes recién de relación, así que estamos súper felices y contentos”, expresó Cárdenas.

¿Es primera vez que estás con alguien menor que tú?

Sí. Está de moda el ‘colágeno’, las mujeres también podemos estar con chicos jóvenes. Nunca pensar estar con alguien tan joven, pero me conquistó y así es el amor. Así que estamos disfrutando el momento. No se sabe cuánto durará, pero queremos que este tiempo sea lindo y especial.

Tu pareja es 10 años menor que tú, ¿Es un hombre maduro a su edad?

Existen hombres de 22 años y niños de 50 años. Ángel es bastante maduro para la edad que tiene y me siento satisfecha con eso. Me he topado con personas mucho mayores que yo y con poca madurez.

¿Tus amigas te ‘vacilan’ por estar con alguien menor?

Ah sí. Todo el mundo opina y me han dicho de todo, pero mis mejores amigas me dicen que disfrute, que viva y sea feliz. La vida es una sola.

¿Tienes algún proyecto con televisión?

Quiero volver a la televisión, hoy más que nunca. Quiero que todo el mundo conozca mi fundación y así puedan colaborar. La pantalla es súper importante en estos momentos y la quiero.

LANZÓ FUNDACIÓN

Cabe mencionar que Georgette Cárdenas lanzó su fundación ‘Nanai’, que tiene como fin ayudar a las personas más necesitadas.

“Mi fundación se llama ‘Nanai’. Era algo que tenía pensando y llevarlo a cabo hace más de 15 años. Llevaba muchos años con la idea de formar una asociación que pueda llegar a tocar temas importantes, pero sobre todo de llevar ayuda. En ‘Nanai’ tenemos muchos planes, quiero que todo sea organizado y deseo que las personas no pierdan las esperanzas de que la vida que tienen pueda cambiar, con trabajo, fe y muchas ganas de salir adelante. Por ahora, nos manejamos de donaciones de familia y amigos, pero la idea principal es que empresas grandes y reconocidas puedan sumarse para brindar alegría, respaldo y ayuda a todos los que la necesiten”, refirió Cárdenas, quien dijo que le gustaría regresar a la conducción. “Tengo muchas ganas de regresar a la televisión y ojalá se concrete este año”, mencionó.

