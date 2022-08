Gino Pesaressi aclaró que su salida de ‘En boca de todos’ se dio en buenos términos y negó que le hayan incomodado los comentarios de la conductora Maju Mantilla, quien indicó que el también actor ‘se esforzaba mucho en la conducción, pero que le faltó tiempo para aprender’

“Siento que pude haber hecho más cosas, pero el formato del programa me amarraba a estar así. Era un formato al que tenía que acostumbrarme, así que mis juegos lúdicos, que eran más lo mío, era difícil de expresarlo ahí. Todas las experiencias que tengo en mi vida lo tomo como un aprendizaje. Estoy agradecido con la oportunidad que tuve, conocí gente maravillosa, entre ellos Maju (Mantilla), Tula (Rodríguez) y Ricardo Rondón”, expresó Pesaressi, quien ayer estuvo de invitado en ‘América hoy’, sin embargo, descartó que sea el nuevo jale de dicho programa ni mucho menos el ‘serrucho’ de Christian Domínguez.

¿Te incomodaron los comentarios de Maju?

No. Cada comentario lo tomo con mucho respeto y hasta le doy la razón. Recién tengo un año y medio en la conducción. El programa ya tenía 11 años formado, era un formato que recién conocía y al que llegaba. Aprendí mucho, me llevo el aprendizaje y lo que me falta por crecer lo tengo en conciencia. Intento crecer y hacer más cosas día a día, porque si me pongo a pensar en las cosas que no me han salido bien... estaría pensando en el pasado y yo siempre pienso en adelante. Es más, acabo de abrir un restaurante de suchi, que está ubicado en Barranco y me está yendo muy bien.

Por cierto, estuviste en el programa ‘América hoy’ y se comenta que serías el nuevo ‘colaborador’... ¿Es verdad?

No. Eso es complicado. Solo me invitaron y yo feliz de estar en televisión porque es una faceta muy bonita. Me ayuda a conocer diferentes conductores y aprender un poco de ellos.

Entonces, ¿No serás el ‘serrucho’ de Christian Domínguez?

No. Es difícil. Christian tiene años en televisión, yo recién estoy un año y medio, así que solo fue una invitación y oportunidad para divertirme, pero también para aprender un poco.

De otro lado, ¿Es verdad que existe un acercamiento o posible reconciliación con la madre de tu hija, Mariana Vértiz?

No. Con Mariana siempre nos hemos llevado bien, pero sucede que ahora tiene más tiempo y aprovechamos más en pasarlo con Gia. La gente nos ve más juntos porque ahora tenemos más tiempo los dos, yo ya no trabajo en televisión y ella ya no está en una relación (sentimental) ni tampoco en el otro trabajo que tenía antes, sin embargo, no es por un tema de que vayamos a volver. Siempre he guardado a Mariana como la madre de mi hija, le tengo mucho cariño, estima y la respeto mucho, pero para volver... lo veo bastante complicado. Tenemos una linda relación de amigos, por ahora.





