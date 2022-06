La cantante Giulliana Rengifo contó que le están lloviendo más pretendientes a raíz que se hizo la manga gástrica y se operó las ‘bubis’, sin embargo, aclaró que no está desesperada por encontrar el amor porque está enfocada en su boutique y resaltó que ahora es una potra indomable.

“¿Si hay pretendientes? Sí. Hay gente por ahí, por Instagram me invitan a salir, me ofrecen viajes y muchas cosas más, pero no hay forma que acepte porque me respeto mucho. No busco el amor, pero creo que llegará en algún momento. Tampoco estoy desesperada por encontrar a alguien pues estoy enfocada en mi ‘Boutique Giulliana Rengifo’, que ya va a cumplir dos meses de inaugurado en el ‘CC Los balcones de Olimpo’ en Salamanca. Quiero seguir creciendo provincialmente, además, grabaré un nuevo tema, así que, si el amor llega, que llegue pues, pero primero debe pasar por el ojo biónico de mis hijas y de mi madre porque en dos oportunidades no he sabido elegir. Ya no pienso cometer los mismos errores”, expresó Rengifo.

A estas alturas de tu vida... ¿Ya no necesitas un hombre que te pinte pajaritos?

No porque me los pinto yo y me bajo las estrellas yo misma. No soy millonaria ni nada, pero la mujer que tiene ganas de seguir adelante lo hace y lo hará de la mejor manera.

¿Te consideras una soltera codiciada?

Sí. Los hombres me tienen miedo y de comprometerse también, pues ahora buscan una mujer sumisa, de repente, a alguien que las puedan manejar. En un momento de mi vida fui así, pero ya no. Ahora soy una mujer empoderada y potra indomable. Estoy en una etapa bonita de mi vida, junto a mi familia, mis hijas y creciendo profesionalmente.

Hace poco te redujiste las ‘bubis’... ¿Ya estás recuperada de la operación?

Estoy en proceso de recuperación, ha sido bien tedioso, pero lo tenía que hacer de una vez. Quería unas ‘bubis’ que vayan de acuerdo con mi nueva silueta y ahora ya las tengo.





