El peleador Jackson Mora se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia que vive el país, pues el pasado 03 de julio fue asaltado por un extranjero venezolano, quien le apuntó con una pistola en la cabeza y le robó sus pertenencias, mientras que se encontraba parchando la llanta de su camioneta en un conocido grifo ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Trome tuvo acceso al parte policial de la denuncia que entabló el peleador profesional y se pudo conocer que dentro de los objetos que le robaron a Jackson Mora estaba una costosa cadena de oro, un celular IPhone 11, billetera con dinero, tarjetas de crédito y el documento de identidad de su pareja, Tilsa Lozano.

Jackson, nos enteramos que hace poco fuiste víctima de un asalto... ¿Han podido dar con los delincuentes?

No he llamado a los policías estos días porque estuve en México, pero los llamaré.

Me imagino que estarás indignado, al igual que muchos peruanos, por la delincuencia que se viven en el país...

La verdad que me quedé frío (cuando lo asaltaron), estaba cono dos peleadores más (el día del asalto) que viven en mi casa y vino un venezolano armado con otro que estaba en una moto. Rastrilló el arma y me la puso en la cabeza. Se notaba que era especialista y decidido a disparar sin ningún problema. Fue difícil intentar reducirlo. Mira... soy especialista en reducir en el cuerpo a cuerpo (por lo que es peleador profesional), pero preferí no hacer nada.

¿Es primera vez que te sucede algo así?

Me pasó algo parecido hace más de 10 años, pero ahora fue más impactante.

¿Qué te robaron?

Una cadena, billetera y mi celular también se llevaron.

Es lamentable la situación que vive el país por la delincuencia, pero felizmente no te pasó nada...

No me arriesgué porque tengo familia que depende de mí, intentar algo (reducirlo al delincuente) es exponerme.

¿Confías que las autoridades puedan identificar al ladrón?

Confío en las autoridades. Me imagino que lo robado ya lo deben haber vendido, pero me interesa que atrapen a ese tipo, es un peligro para esta ciudad. En ese momento (del asalto) terminaba de entrenar y cuando pasa eso estoy muy tranquilo y relajado. No quiero imaginarme que hubiera pasado en un momento tenso para mí, la reacción pudo haber tenido malas consecuencias para mi persona. Le doy gracias que no me haya pasado nada.

¿A cuánto dinero asciende lo robado?

Lo de mayor valor era mi cadena, pero prefiero evitar decir montos.





TE PUEDE INTERESAR: