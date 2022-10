A casi 15 meses de estar recluido en penal de Lurigancho y que el Poder Judicial lo condenara a 21 años de cárcel por los delitos de agresión física y sexual a su todavía esposa Dalia Durán, el cantante John Kelvin podría salir en libertad en las próximas horas o días, tal como lo informó su abogado, Juan Arturo Farge Begazo.

Dr. Arturo, ha trascendido que John Kelvin podría salir en libertad en las próximas horas... ¿Es cierto?

Efectivamente. El 15 de octubre presentamos el recurso de apelación, donde están todas las pruebas que indica que no actuaron en primera instancia, tal como es el médico legista de parte. Sin embargo, si ha transcendido esa información, aún no me han notificado de manera oficial, pero es factible que la información sea correcta.

¿John está confiado en recuperar su libertad?

Claro. Siempre hemos creído en la verdad judicial, no existe prueba del delito que se le atribute (agresión sexual). John siempre ha confiado en su verdad, en Dios y en la familia que lo apoya.

John ya lleva más de un año recluido en prisión...

Exacto, pero la tormenta jurídica ha venido desde el 30 de mayo, donde lo sentenciaron a 21 años no habiendo argumentos judiciales para ese caso.

Entonces, ¿John podría salir libre entre hoy o mañana?

Ha podido salir libre desde el 15 de octubre, que presentamos el informe oral. Él puede salir libre porque el trámite es interno, entre el Poder Judicial y el INPE. Desde el 15 de octubre, estamos contando las horas y minutos para que salga.

Sin embargo, también podría pasar que rechacen la apelación que presentaron...

Sí. Ahí podríamos interponer un recurso ante la Corte Suprema, que sería la tercera instancia.





TE PUEDE INTERESAR: