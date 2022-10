La conductora Karla Tarazona indicó que no tiene ningún inconveniente con que la Corte Superior de Justicia de Lima haya establecido que el cantante Leonard León podrá ver a sus dos menores hijos y externarlos de su domicilio. A demás, resaltó que jamás le prohibió al cumbiambero ver a sus pequeños a pesar de sus líos judiciales.

Karla, la Corte Superior le ha dado un nuevo régimen de visitas para que Leonard pueda ver y externar a tus hijos de tu domicilio...

Quiero aclarar que él (León) no me ha ganado ninguna demanda. Él me demandó por régimen de visitas, a él le declararon infundada su propia demanda en primera instancia, apeló en segunda instancia y le han dado un nuevo régimen. La ignorancia es atrevida porque quien empezó el juicio fue él, yo jamás hice nada ni jamás se le prohibió que vea a sus hijos. Es más, en el proceso de maltrato psicológico (que le entabló a Leonard), tampoco le prohibí que los vea.

Entonces, ¿No tienes problema con que Leonard vea o saque a pasear a tus hijos?

Jamás he tenido problema con eso ni tampoco tengo problema con que se los lleve. Ahora... vamos a ver si cumple con lo que dice la jueza.

¿Crees que ahora sí verá a sus hijos?

No sé, pero a nadie se le prohíbe nada.

Se estableció que Leonard podrá ver a tus hijos los martes y jueves en horarios establecidos, pero también un día de fin de semana...

Mis niños saben de eso, ellos estudian y uno tiene que acomodarse a los horarios de ellos.

Mañana (hoy) le tocaría ver a tus pequeños, ¿Ya se dio alguna comunicación con Leonard para coordinar?

No sabemos nada. Solo veo por mí, por mis hijos y no me importa lo que hagan los demás. Esos temas (coordinaciones) los ve mi abogado. Nunca he necesitado de un juez que me diga algo porque las puertas de mi casa siempre han estado y estarán abiertas (para que León vea a sus hijos). Mis hijos saben todo, son niños grandes y no se les esconde nada.

DEBE MÁS DE 100 MIL SOLES.

En tanto, el abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, indicó que Leonard León debe más de 100 mil soles de los devengados de la pensión de alimentos de sus hijos e incluso que podría ir a prisión si no se pone al día con el respectivo pago.

“ El señor tiene una deuda de 80 mil soles hasta el mes de marzo, el juez le notificó en el mes de julio y él debió presentar los descargos (presentar los vouchers) para ver si estaba al día en los depósitos. Sucede que no hizo ningún descargo y todo está pasando un perito contable, cual arrojará el monto final que debe. En el transcurso de un mes se le notificará con el monto que debe finalmente, tendrá tres días para pagar y si no paga, todo irá a la fiscalía y lo van a procesar por el delito a la omisión a la asistencia familiar, que tiene cárcel. El monto de los 80 mil es hasta el mes de marzo, faltan contar los meses restantes, la deuda es entre 100 mil a 110 mil soles”, declaró el abogado Carlos de la Cruz.