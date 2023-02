Leysi Suárez descartó que tenga planeado ingresar al ‘Onlyfans’, a raíz que compartió un sexy video en sus redes sociales y cual tuvo un millón de reproducciones.

“ Me dio risa que las personas empiecen a decir que lanzaré mi ‘Onlyfans’, la gente juega mucho con eso debido al video que subí y cual tuvo más de un millón de vistas, sin embargo, no es lo mío porque estoy a full trabajo. Todos los fines de semana tengo copado porque mis eventos son en provincias, tengo activaciones para empresas y contentísima con todo lo que se viene. Dios es bueno conmigo y estoy teniendo mucho trabajo sin necesidad de mostrar otras cosas”, expresó Suárez.

¿Has pensado en lanzar tu ‘Onlyfans’?

No. Eso lo descarto totalmente, no lo tengo como prioridad en mi vida, uno porque no lo necesito, además, creo que las personas que hacen ‘Onlyfans’ es porque les gusta y por dinero. Yo vivo tranquila con lo poco que tengo y así soy feliz. Además, hay que guardarse algo para ti, el cuerpo es parte de mi intimidad y no se puede estar mostrando en una plataforma por un poco de plata. No es mi estilo ni jamás lo será.

¿Qué te parece dicha plataforma?

En ‘Onlyfans’ es una red pornográfica . Yo puedo mostrar sesiones de fotos en la playa, luciendo bikinis y alguna foto sugerente, pero nunca mostraría o sería tan vulgar para dar videos calientes.

¿No te tienta ni por el dinero que puedas generar?

No. Jamás. No lo necesito. Vivo bien como estoy y tampoco me interesa entrar en ese rubro. Desde que salió la plataforma me lo propusieron, pero decidí que no porque no va con lo que quiero hacer o realizar. Tengo otras prioridades en la vida, a nivel profesional y personal, pero ninguna está relacionada con el ‘Onlyfans’. No hay forma.

¿Qué otros proyectos se vienen para este año?

Estoy amadrinando ‘La liga superior F7 Perú 2023′, que se realiza desde hace muchos años atrás, pero se tuvo que parar por la pandemia y este año se está volviendo a activar. Llegarán muchos jugadores de distintos lugares, no hay límites de edad, participarán 36 equipos y podrán ganar 25 mil soles. Es un súper campeonato donde podrán inscribirse amigos, gente de barrio, de trabajo y que tengan el súper potencial para poder ganar. El torneo arrancará el 31 de marzo y durará dos meses. Además, contará con la participación de grandes íconos del fútbol peruano, tal como ‘Puchungo’ Yañez, Miguel Rebosio, Waldir Sáenz, entre oros más.