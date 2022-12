El cantante Lucho Cuéllar se evidenció fastidiado porque su expareja Analy Castro se niega a darle el divorcio e incluso le estaría pidiendo dinero a cambio de firmar los documentos de dicho trámite. “Sabrás que hace varios años me hicieron la propuesta del divorcio, la señora primero dijo que no le quería dar el divorcio, sin embargo, fui a firmar los papeles y nunca lo llegó a tramitar. Después mandé a mi abogado a averiguar qué estaba pasando y la señora me estaba pidiendo un monto de dinero para poder tramitarlo. Esperemos que me den el divorcio a costo cero, sin pagar nada. Hay que tener voluntad para hacer las cosas, pensé que el trámite sería más sencillo y no tan tedioso, pero no es así”, precisó Cuellar.

¿Deseas divorciarte porque tienes planes de casarte con tu actual pareja?

Tengo toda la predisposición de casarme, estoy muy enamorado de mi pareja, la amo, la adoro y quiero dar ese paso con ella. Mi novia está muy ilusionada con casarse, quiere que sea el dueño de su vida y su corazón. Me estoy portando bien, soy un hombre digno con ella, la respeto y cuido en todo sentido. A Dios gracias que el demonio no me tienda para hacer otras cosas, así que si Dios quiere... el año entrante me caso.

¿Ya estás conviviendo con tu novia?

Sí. Es por eso que tengo muchas más ganas de divorciarme, quiero tener una vida constituida, bien y feliz. Lo bueno que nunca me llegué a casar por religioso, así que le brindaré ese gran honor y felicidad a mi pareja, pues la bendición de Dios es la mejor antes que firmar un papel o cualquier tipo de compromiso con la sociedad. El compromiso con Dios va a ser más grande, así que daré ese paso como sea el próximo año.

¿Tu relación se ha fortalecido con la convivencia?

Claro que sí. Gracias a Dios que todo marcha bien, nos hemos ido conociendo en el transcurso del tiempo, ya tenemos tres años y medio de relación. Tenemos una relación sólida, con mucho respeto y amor.

¿Cómo despides el año?

Feliz y bendecido. El 2022 ha sido un buen año en lo laboral, los músicos nos hemos podido reestablecer después de dos años de para por la pandemia, agradecido con Dios porque el público me sigue respaldando y mi música sigue siendo gozando de buena aceptación, tal como mi último tema ‘Navidad sin ti’.





