La actriz Magdyel Ugaz indicó que se divierte mucho interpretando al personaje de la ‘Teresita’ en ‘Al fondo hay sitio’ y no siente que esté encasillada.

“Leo esos comentarios (sobre lo que se sentiría encasillada con el personaje), pero creo que la ‘Teresita’ me regala muchas cosas que una no lo puede expresar en las escenas. A nivel personal, siento que me pone a prueba y me puso a prueba desde muy jovencita, porque he odiado, amado, vuelto a odiar y amar al personaje. Ahorita, la quiero mucho y siento que sigo aprendiendo de ella. Si bien es cierto, hay momentos en que también quisiera que la ‘Teresita’ haga otras cosas, pero es el personaje, acepto la historia y trato de defenderla con mis herramientas”, precisó Ugaz.

¿Cómo tomas los comentarios de los cibernautas que señalan que deberías hacer otra cosa?

Los comentarios son bienvenidos, es parte de… uno no puede pretender que todo el tiempo digan que todo está increíble.

No es fácil que un personaje se mantenga más de una década en ficción…

Así es. A veces, me etiquetan en videos de ‘Al fondo hay sitio’ y hay veces que me confundo, porque es increíble lo que se logró con esta serie, pues no es un trabajo de equipo, sino de la gente de detrás de cámaras, guionistas y de los actores que nos fajamos para que la serie está arriba.

Por cierto, se ha rumoreado que Adolfo Chuiman se despediría de la serie…

He estado grabando con Adolfo, pero igual la serie siempre nos sorprende. Siento que todos estamos bien, hay un apoyo increíble del público, ha entrado Diana Quijano al elenco, es una mujer maravillosa a quien admiro mucho, la serie está más unida que nunca, así que esperemos tener serie para rato.





REGRESA AL TEATRO.

De otro lado, Ugaz indicó que se siente feliz porque regresará al teatro después de tres años y el 17 de marzo estrenará una obra en el Teatro Marsano.

“Actuaré en una obra teatral. Es una comedia de enredos, Sergio Galliani, Gonzalo Torres y Milene Vásquez estarán en el elenco, además, Giovanni Ciccia la dirige. Es una comedia, tiene un montón de todo porque hay drama, suspenso, pero también es una obra muy completa y estoy segura que el público la pasaré increíble. Se estrena el 17 de marzo y estamos muy emocionados porque es la obra con la que se va a reabrir el teatro Marsano. Todos pensamos que no se iba a abrir, se abrió y está lindísimo”, indicó.





