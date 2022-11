El humorista Manolo Rojas no pierde las esperanzas y confía que su mamita se recuperará pronto de salud, tras sufrir un aneurisma cerebral. “Mi mamá tuvo un aneurisma, un problema cerebral y tuve que traerla a Lima en una ambulancia desde Cañete. Sigue internada, pero aún no reacciona del coma. No se sabe lo que va a pasar, está muy mal, me hago ilusiones que habrá un milagro porque tengo fe. Creo en Dios y en las oraciones de mis amigos. Mi madre es todo para mí, lo doy todo por ella y deseo que la sigan tratando en el hospital”, indicó Rojas, quien este 25 de noviembre celebrará su 33 aniversario de trayectoria artística en ‘La onceava’ de Barranco. “No son días fáciles, pero hay que seguir al píe del cañón y la función debe continuar. No puedo postergar la fecha de mi aniversario, pues es un evento que organizo una vez al año. Dedicaré el espectáculo a mi mamita, es un show que lo estoy preparando con cariño y esfuerzo, además, contaré con la participación de varios amigos artistas, que me acompañarán en el escenario, así que estoy seguro que les gustará mucho el show”, añadió Rojas.

¿Has renovado contrato para continuar en ‘El reventonazo de la chola’ el próximo año?

Esperamos que me llamen, porque aún no lo hacen, sin embargo, hay buenas expectativas de continuar en el elenco en el 2023. Yo soy feliz trabajando en ‘El reventonazo de la chola’, somos como una familia y estoy muy agradecido con Ernesto Pimentel porque siempre se ha preocupado por mi salud. Tengo un cariño muy grande a todo el elenco, más que compañeros, somos amigos y trabajamos tranquilos.

Por cierto, ¿Qué te parece que Carlos Vílchez se sumaría a la fila de ‘América Televisión’?

Todo lo mejor para Carlos, es mi hermano, lo quiero mucho y él lo sabe. Es una gran persona, muy bueno con su familia, ama a sus padres, a sus hermanos y no descuida a sus hijos. Es un gran ser humano y le deseo lo mejor. Tiene un gran talento y lo demostrado frente a pantallas en todos los programas que ha estado.

¿No te han llamado del programa de Jorge Benavides, ‘JB en ATV’?

No. Tengo contrato con América Televisión y respeto eso. No he recibido ninguna otra propuesta, pero mi prioridad siempre lo tendrá el canal al que sigo perteneciendo.





