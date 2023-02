La actriz Mayella Lloclla contó que a fin de año se casará con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien tiene 12 años como pareja, además, resaltó que no cree en las ‘relaciones abiertas’.

“Este año hay matrimonio, hace un año le pedí matrimonio a mi novio, ya se cumplió un año de haberle hecho la pedida y a fines de año nos casamos. Estoy a full con los preparativos y organizándome”, precisó Lloclla.

¿Será una boda a lo grande o algo íntimo?

Estamos poniéndonos de acuerdo para ver si será algo grande o pequeño. Lo que tenemos claro es que no nos vamos a casar en Lima, tenemos planeado casarnos en la selva y será a fin de año.

Por cierto, ahora se habla mucho de las ‘relaciones abiertas’… ¿Qué opinas de eso?

Me he enterado que existe las relaciones abiertas porque tengo muchos amigos que dicen que son poliamorosos, que es de mutuo acuerdo y que si aman a una persona también pueden amar a varias, pero jamás será mi caso. Para mí, una relación es cuestión de una pareja, de tener principios y apoyarse mutuamente. Antes de estar con otra persona o pisar el palito, termina tu relación para que puedas empezar otra. No se puede hacer daño a la pareja.

Entonces, ¿No estás de acuerdo con tener una relación abierta?

No. Primero hay que conversar bien con tu pareja antes de cometer una estupidez.

Tienes una relación sólida con tu pareja…

Sí. Es una de las pocas (relaciones) sobrevivientes (del espectáculo), pero es porque nos apoyamos mucho, conversamos y eso nos ha ayudado muchísimo para que la relación continúe bonita, tal es así que lo vamos a sellar con el matrimonio. Es algo que mi hijo lo está esperando desde hace muchos años y un sueño para él también.

Por cierto, acabas de hacer tu lanzamiento como cantante y estrenando el tema ‘Como el río’…

Es un proyecto que lancé el día del amor porque es un tema dedicado al amor, al amor a uno mismo, al amor a la pareja, a la familia y al amor en general. Ser cantante era uno de mis sueños desde que era niña y ahora se está cumpliendo.

Tu tema ‘Cómo el río’ tiene una fusión de muchos géneros musicales…

Así es. Tiene tropical, andino y cumbia. Es un tema muy bonito y muchas personas me han dicho que se sienten identificadas.

¿Cómo así te animaste a lanzarte como cantante?

Era uno de mis grandes sueños desde que era niña, siempre quise ser cantante antes de ser actriz. Cantaba mucho, en la parroquia, en los coros, canté muchos años siendo niña, pero muy pocos lo conocen. El destino me llevó a la actuación y me desvinculé un poco de este sueño, pero nunca estuvo descartado volver.

