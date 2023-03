Pancho Rodríguez es un chico reality que ha ganado se hizo popular en nuestro país luego de ser una de los participantes más importantes de programas de competencia como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, el llegó a nuestro país con una amplia experiencia en espacios de este tipo.

Y es que en su natal Chile, Pancho Rodríguez, ‘El Pitbul’, fue una de las figuras emblemáticas de ‘Calle 7′ y también de ‘Pelotón’ y fue justamente sobre este último que hizo varias revelaciones en el podcast de YouTube ‘COM F.M.’, que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren.

¿Qué hizo para ganar 100 mil dólares en tres meses y medio?

Pancho Rodríguez habló en el mencionado espacio sobre las experiencias que obtuvo en los diferentes formatos televisivos en los que participó. Irivarren recordó que su excompañero integró el reality “Pelotón” en Chile, del cual salió triunfador, y reveló cómo ganó el exorbitante premio que entregaba el programa.

“Yo estuve en un reality que se llamaba ‘Pelotón’ que eso también fue una experiencia alucinante y gané. Fue difcil, es un programa de encierro, como ‘Gran Hermano’ que de verdad era encierro, no tienes celular, no tiene contacto con nadie, l os camarógrafos tienen prohibido hablarte, no hablas más que con la gente de ahí o el productor. Yo estuve encerrado tres meses y medio de competencia a full”, contó.

“El formato de este reality era una base militar que el instructor llegaba a las 7 de la mañana y sonaba la a bocina que te levantaba. Fueron tres meses y medio horrible cuando nos portábamos mal nos hacían pagar y en la noche llevaban con un carro de bombero y nos manguereaban (mojaban).., Yo gané. Fueron 100 mil dólares. Tenía 26 años” , explicó Pancho Rodríguez.