Jossmery Toledo y Paula Manzanal más juntas que nunca: “Somos amigas y hermanas”

LA NUEVA Y LA EX. Las modelos Jossmery Toledo y Paula Manzanal se muestran más unidas que nunca al ser participantes del nuevo programa reality Reinas del Show y luego que Paula oficializara su relación con Fabio Agostini, quien mantuvo una fugaz relación con la expolicía.

Ambas se mostraron muy amigas al ingresar a las instalaciones de América TV para los respectivos ensayos del reality de Gisela Valcárcel.

Las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre abordaron a Jossmery Toledo, quien no dudó en decir que Paula es su “amiga, hermana, enemiga y todo”. Como respuesta, la ‘rubia’ bromeó diciendo: Jossmery pues, dice que es suyo, ya te he dicho que no es tuyo”, en alusión al exchico reality Fabio Agostini.

Jossmery Toledo y Paula Manzanal más juntas que nunca

Tras pedirle que supere al popular galáctico, la expolicía no la pensó y le recalcó que “te lo regalo con moño”. Paula Manzanal le respondió “Bueno, él se regaló solito”.

Sobre su participación en Reinas del Show y una posible visita de Fabio Agostini al programa concurso, Paula, quien lleva una corta relación con el modelo, sostuvo que no habría ningún problema si se encuentra con Jossmery Toledo porque se trata de “la nueva y la ex”.