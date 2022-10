La cantante Sonia Morales (49) indicó que está enfocada en seguir creciendo en el ambiente artístico, a la formación de sus hijos y que el amor no es una prioridad en su vida, sin embargo, reveló que más de un ‘chibolo’ ha intentado enamorarla, pero resalta que los hombres menores que ella no son su tipo. “La vida ha sido muy generosa conmigo, me ha dado cuatro maravillosos hijos, dos de ellos ya son mayores de edad, otra tiene 19 años y la última tiene 10 años. Soy feliz y eso es lo que todo ser humano desea, además, nunca van a faltar los pretendientes, así una esté mayorcita”, sostuvo Morales.

La edad no es un impedimento para enamorarse e incluso a las mujeres maduritas se les acerca mucho los chibolos... ¿Te pasa?

Uy sí... imagínate. Me mandan piropos o tratan de enamorar, pero a cierta edad ya te das cuenta que eso no es amor, sino es amor al chancho y no al chicharrón.

Entonces, ¿Los chibolos están descartados para ti?

Sí. Nunca me han llamado la atención los muchachos que son menores que yo, hay que ser realistas, los jóvenes nos pueden enamorar mil veces y solo usar para comer el chicharrón o por amor a la billetera.

¿Le has cerrado las puertas al amor?

Nunca faltan las personas que pueden llegar a tu vida, mi corazón está lleno de amor, tengo a mis hijos y a mis padres con la bendición de Dios. Soy bendecida por todas partes.

¿Estás soltera o con pareja?

Mi prioridad es como madre, cumplir con mis hijos y cuando ellos empiecen a volar... tendré que buscar un cobijo por ahí para morir en brazos de alguien.

Por cierto, este 30 de octubre celebrarás tus 28 años de vida artística...

Así es. Este 30 de octubre celebraré mi aniversario en mi Club Campestre de Puente Piedra. Tendré artistas invitados, tal como Amaranta, Miguel Salas, La bella luz, entre otros más. Estos 28 años de trayectoria han sido un camino largo, pero a la vez satisfactorio porque gracias a la música he podido conocer gran parte de nuestra patria, cruzar fronteras y arropar a toda mi familia. Son 28 años de bendición.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente durante estos años?

Siempre hemos ido actualizando el repertorio. No estamos muy inmersos en los medios de comunicación porque tenemos muchísimos eventos privados, contratos y gracias a Dios que seguimos vigente.

Has estado de gira por Europa... ¿Cómo te fue?

Bien. Estuvimos 15 días por allá, todo salió bonito, la gente estuvo muy entusiasmada y coreando mis canciones. Ha sido una gira muy exitosa.





