El actor Tulio Loza indicó que, a sus 86 años de edad, todavía no piensa en retirarse de los escenarios, pues se considera que es de ‘acero inoxidable’ y aún tiene mucho talento por mostrar a sus seguidores. “Soy el único cómico que está vigente teniendo 86 años de edad y todavía hay Tulio Loza para rato. Todavía no pienso en el retiro, yo moriré en un escenario, soy de acero inoxidable”, expresó Loza.

¿Cuál es el secreto para mantenerse bien, pero sobre todo para conservar la chispa del humor?

Siempre he llevado una vida sana, no bebo, no fumo y como sano. Todo eso me mantiene, pero también mi buen estado de ánimo. La gente que ríe vive más que el que llora.

Por cierto, Kike Suero tiene menos trayectoria que usted y ya anunció su retiro de los escenarios...

Ese es un ‘pichón’. Le mandé un mensaje y le he dicho que cómo es posible que se vaya a retirar del arte, sobre todo ahora que hay escasez del arte. Le he dicho que siga, que se retire de las cantinas, pero no del humor.

¿Cómo va su salud?

Felizmente que ya estoy mejor, estuve mal, me intoxiqué, pero gracias a Dios que ya me ando recuperando. Había comido algo y no me cayó bien.

¿Le gustaría ser convocado a un programa humorístico?

Claro. Sin embargo, el humor ha fallecido, ya no hay programas como los de antes, han salido otros programas pensando que sustituirían al humor, tal como ‘EEG’. Estamos fregados.

¿No considera programas humorísticos al de ‘JB’ ni ‘Reventonazo de la chola’?

Son regulares, pero deben hacer situaciones cómicas, no todos son hábiles con sus respuestas, extraño los programas humorísticos de antes, se ha perdido la creatividad. Se extrañan los programas como ‘Risas y salsas’.

TE PUEDE INTERESAR: