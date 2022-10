La cantante Vanessa Valencia indicó que Pamela Franco se ha hecho conocida en el ambiente musical a raíz que es pareja de Christian Domínguez. “Sigo trabajando tranquila y sin hacer escándalos a diferencia de otras compañeras. Hasta el momento, no me he cruzado con Pamela en ninguna presentación, pero me imagino que le está yendo bien porque tiene el respaldo de Christian”, sostuvo Valencia, quien hoy se presentará con su agrupación ‘Vanesa y las tremendas’ en el ‘Gran Complejo Santa María’ en Carabayllo, donde compartirá escenario junto al grupo ‘Guinda’ y ‘Los ecos’.

¿Crees que le va bien a Pamela en la música a raíz que es la pareja de Christian?

Claro. Antes no era conocida, hizo un poco de bullita con un futbolista, pero nada más y ya con Christian salió a la luz. Fue su salto a la palestra, es conocida gracias a él (Domínguez). Me gustaría tener un mano a mano con Pamela en los escenarios. Yo no tendría ningún problema con eso, no me cae mal y considero que canta bien.

Por cierto, dices que tú te dedicas a la música y no haces escándalos a diferencia de otras compañeras... ¿Por quién lo dices?

Por Giulliana Rengifo, está aprovechando sus escándalos. Nadie le daba bola y solita empezó a hablar del notario. Se quería hacer notar como dé lugar y hasta que le ligó.

¿Crees que le han llamado a ‘El gran show’ gracias a sus escándalos?

Sí. El programa ha convocado a todos los que están haciendo escándalos, pienso que hubieran llamado a los artistas de verdad, pero es cuestión del programa y de la producción.





TE PUEDE INTERESAR: