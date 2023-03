La conductora Verónica Linares contó detalles de la divertida entrevista que le hizo a Magaly Medina y que se verá esta noche por su canal de YouTube, ‘La Linares’. Además, aclaró que la popular ‘urraca’ no es ninguna diva e incluso que la recibió amablemente en su lujosa casa y tampoco no cree que Gisela Valcárcel se vaya a ‘picar’.

“Es la primera vez que entrevisto a Magaly, nos hemos encontrado un par de veces en la calle, en eventos o hemos coincidido, pero solo de ‘hola’ y ‘chau’, pero ahora ha sido una entrevista de más de 40 minutos o una hora”, indicó Linares.

¿Qué tal te recibió Magaly?

La entrevista fue en su casa y el recibimiento fue muy bien. Hubo mucha predisposición, si aceptó es porque quería conversar y eso que Magaly no es una persona que de entrevistas con frecuencias.

¿Te pidió que no le tocarás algún tema?

No se incomodó con ninguna pregunta. Hemos hablado de varios temas personales que son lo que tocó, porque el objetivo de mi canal es mostrar a los personajes públicos de una forma distinta. Lo importante de la entrevista con Magaly no fue hablar de sus ampays, sino de ella. Jamás me dijo que no le pregunte sobre lo esto y otro. Sería imposible, entre gitanas no nos vamos a leer las manos ni se atrevería porque no va conmigo.

¿Qué te pareció como entrevistada?

Es una mujer fuerte y que ha tenido que labrar mucho para conseguir lo que tiene. Se esfuerza mucho, es muy dedicada a su trabajo y tiene sus propios recursos para no mostrar sus habilidades. Su personaje es ser una persona dura en televisión, pero es como cualquier ser humano. ¿Si se quebró? No llora, pero sí ha habido momentos fuertes y duros, que se nota que la conmueven más que otras.

En la entrevista... ¿Habrá chismes y rajes?

De todo. Magaly también sale con su vuelto.

¿Habló de la ‘comadre’, Gisela Valcárcel?

De todas maneras, la entrevista de Magaly ha salido gracias a Gisela, porque ella la mencionó.

Magaly dijo en la promoción de tu entrevista: ‘Gise, no te lo puedes perder’ ¿Crees que se ‘pique’?

No, para nada.

¿Piensas que Gisela se podría fastidiar por la entrevista?

No. Cómo se va a molestar, para nada, imagínate... De ninguna manera va a estar diciéndome que tengo que hacer o que no. Ni tampoco se va a molestar. Tienen tantos años en televisión, se han dicho tantas cosas de ella y tiene correa.

¿Sientes que Magaly tiene aires de ‘diva’?

No, en lo absoluto. Se portó muy bien, fuimos varias personas con mi equipo a su casa, éramos como seis o nueve, pero nos trató súper bien. Es más, llegó su esposo para almorzar y nosotros todavía no habíamos acabado. Su esposo se fue de tanto esperarla y porque se pasó la hora del almuerzo. Estaba avergonzada y agradecida. Fue súper amable.

