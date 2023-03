El conductor Yaco Eskenazi de pronunció sobre las críticas que ha recibido su amigo Rafael Cardozo, tras revelar que le pidió a su expareja Carol Reali ‘Cachaza’ que le devuelva el anillo de compromiso. Además, dijo que se siente muy contento porque este domingo se estrena la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Yaco, ahora tienes una secuencia en ‘Estás en todas’ y has tenido la oportunidad de entrevistar a Jefferson Farfán y Rafael Cardozo... ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta?

Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pensaba hacerlo primero en mis redes (entrevistas) y luego ver qué onda, pero cuando entré a ‘Estás en todas’ les dije que quería empezar con eso. Una de las cosas que me ha regalado trabajar en el medio es que tengo muchos amigos y eso me da la confianza para poder sentarme a tener una conversación con un amigo. Trato de formular las preguntas basados en lo que he experimentado en la vida, poniéndome en lugar de la persona, han salido bonitas conversaciones y espero seguir sentándome a conversar con más personas.

La entrevista que le hiciste a Rafael Cardozo estuvo buena y lo que rebotó en todos los medios fue acerca que le pidió a ‘Cachaza’ que le devuelva el anillo de compromiso. A raíz de sus declaraciones, le ha llovido varias críticas... ¿Él está arrepentido de haber dicho eso?

No. Él estaba feliz y contento porque contó lo que sentía. Quiero mucho a Carol, ha sido amiga de nosotros 10 años, espero que siga siendo mi amiga, yo la considero mi amiga. No sabría decirte si está bien o mal que Rafael haya pedido de vuelta el anillo, pero considero que él es un caballero, una buena persona y ella (Carol) es una dama y lindísima persona. Cada uno tiene su manera de ver las cosas y de sentir. No critico ni juzgo lo que hacen las personas, sobre todo, dentro de una relación porque nadie sabe lo que pasa detrás de cuatro paredes.

¿Crees que le están haciendo cargamontón a Rafael?

No sé, porque veo gente que está con él. Rafael nunca habló nada malo de Carol, solo sobre el detalle del anillo, pero más allá de eso... no. Guardó mucho respeto por ella y me lo dijo a mí también. Me dijo: ‘La respeto mucho, pero se terminó y listo’. Este mundo siempre va a estar dividido en dos o en más, pero hay que respetar las opiniones de los demás, tratar de aprender, escuchar y si se puede sacar algo positivo de una crítica o comentario... hacerlo, así de fácil.

Por cierto, este domingo regresa la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’... ¿Cuáles son tus expectativas?

Muy contento con este formato que nos regaló una linda amistad (con Ethel Pozo) y el poder de conectar con las familias peruanas los domingos a las 7 de la noche. Me da mucha satisfacción de retornar y sentir el cariño de las mamitas. Hemos formado una dupla linda y la gente se identifica mucho con nosotros en ese horario.

¿Qué tal la dupla con Ethel?

Nunca hemos tenido ningún tipo de diferencia, Ethel tiene su manera de pensar y yo la mía.

