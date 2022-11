Valeria Piazza sorprendió a los seguidores del noticiero del mediodía de América Televisión al aparecer en su segmento de espectáculos a tan solo un día de su boda de ensueño con Pierre Cateriano. “Qué tal sábado, no me recupero, no sé cómo estoy parada acá, yo lo di todo de verdad, al estilo de Edson Dávila, que me hizo hacer el paso de Anita en el escenario, delante de mis 350 invitados. No me quité los tacos, me quedé toda la noche con ellos”, dijo la conductora.

Asimismo, indicó que luego de cumplir con su responsabilidad en el noticiero, se embarcará en un vuelo de nada menos que 42 horas para llegar a su luna de miel. “Ya salgo de vacaciones, me voy dos semanitas a disfrutar con Pierre ”, dijo emocionada.

¿POR QUÉ EL ESPOSO DE VALERIA PIAZZA NO SE PUSO EL ANILLO EN EL DEDO CORRECTO?

Por otro lado, Valeria Piazza reconoció que su ahora esposo quería una boda más íntima pero finalmente cedió a la tremenda celebración que anhelaba la modelo. Además, explicó por qué Pierre Cateriano no se puso el anillo de matrimonio en el dedo correcto . “Pierre tiene una operación en la mano, tiene clavos justo en el dedo donde va el anillo” , indicó.

En ese sentido, aseguró que su pareja estaba muy nervioso por exponerse al ojo público, aunque le agradeció por aceptar y le agradeció. “Fue el acto de amor más grande porque le cuesta hablar en público y además, cuando él me conoció, yo no era persona pública, nosotros estamos desde los 20 años, desde la universidad, nuestros amigos no son parte de la televisión, pero ahora que yo he entrado a este mundo, han ido muchas personas que son públicas y eso ha sido lo más difícil para él, pero para mí fue el acto de amor más bonito”, dijo ilusionada.

Finalmente, Valeria Piazza confesó que alquiló el local de su boda hasta la 1 de la madrugada pero tuvo que pagar horas extra porque sus invitados no querían irse.

TE PUEDE INTERESAR

Nicola contesta tras denuncias de vecinos: “Las fiestas seguirán y ahora con orquesta para que se quejen de verdad”

Dalia Durán habla EN VIVO tras abrazo y canto de John Kelvin: “Le dije para divorciarnos de una vez”

Janet Barboza dice que su vestido es bien caro, pero Nicole Akari ‘dispara’: “Te estafaron, se veía barata”