Clara Seminara formalizó denuncia contra 'Yuca': "Me tocó y esa es la verdad"

Por: Deyanira Bautista



¡Lo negó! Enrique Espejo, ‘Yuca’ , calificó de ‘calumnia’ la denuncia por ‘tocamientos indebidos’ que Clara Seminara realizó en su contra, donde ella asegura que ‘le metió la mano’ durante las grabaciones de ‘El wasap de JB’.



Según explicó Espejo en el programa ‘Válgame Dios’, ellos se encontraban jugando ‘a boxear’ y, ‘sin pensarlo’, le lanzó un ‘manazo’ y no ‘una metida de mano’.



“Me manda un puñete en el estómago y yo comencé a defenderme. Me mandó (otro), le paré la mano y, sin pensarlo, para protegerme, le di un manazo, reconozco que fue así, pero a la altura de la cintura. (La denuncia) es una calumnia”, aseguró 'Yuca'.



“Fue un juego, te suplico, Clarita, no sé si estás mal aconsejada, ¿acoso sexual? De qué estamos hablando. Desgraciadamente me propasé, pero le pido que se rectifique. Recapacita. En mi vida le he faltado el respeto a alguien”, agregó 'Yuca'



Jorge Benavides también manifestó que los testigos del incidente, Carlos Vílchez y Lucy Cabrera, le aseguraron que hubo un ‘manazo’ y no una ‘metida de mano’, como señala Clara Seminara.



El abogado de ‘Yuca’, Edgar Rojas, agregó que su representado le enviará una carta notarial a la actriz cómica para que se rectifique de la denuncia que hizo en redes sociales.



LO DENUNCIÓ

​

En tanto, Clara Seminara se presentó ayer en la comisaría de Jesús María, al promediar las 4 de la tarde, y denunció por ‘tocamientos indebidos’ a ‘Yuca’.



“La denuncia seguirá su curso”, afirmó Clara Seminara.



Se dice que solo hubo un ‘manazo’ y no una ‘metida de mano’, ¿crees que tratan de desacreditarte?

Bueno, no sé la diferencia entre palmazo o metida de mano, o sea, me tocó y esa es la verdad.



‘Yuca’ dijo que te enviará una carta notarial...

Esperaré su carta notarial.



¿Te mantendrás firme en tu denuncia?

Sí.



Jorge Benavides emitió un comunicado desmintiendo todo lo que afirmas, aseguró que ‘Yuca’ y tú estaban jugándose de manos.

No entiendo por qué mienten tanto.

'Yuca' rompe su silencio tras denuncia de Clara Seminara