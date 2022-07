Zully Pinchi, la mujer que inspiró a crear “Mi bebito fiu fiu” tras ser vinculada sentimentalmente con el expresidente Martín Vizcarra, visitó este jueves 7 de junio el set de “Amor y Fuego” y terminó protagonizando un tenso momento con Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Mientras usted está aquí con nosotros, mis seguidores me escriben y me hacen unos comentarios, se los voy a leer: ‘Rodrigo. Cómo no le da vergüenza pasearse por todos los canales, no se da cuenta que todo salió porque ella es la supuesta amante. ¿No se da cuenta que Vizcarra tiene hijos, tiene familia?’”, comentó al inicio Rodrigo.

“Yo quisiera saber de qué partido político es señor o señorita. Suena a portátil”, se defendió Pinchi. “No, no es de ningún partido político, yo tampoco soy de ningún partido político y pienso parecido”, r espondió inmediatamente ‘Peluchín’.

No conforme con la respuesta de la excandidata al Congreso, Rodrigo insistió en preguntarle a Zully si había mantenido un romance con Martín Vizcarra.

“(¿Usted ha sido amante de Martín Vizcarra? Yo no he sido amante del expresidente ¿Tú has sido amante de alguien? (Rodrigo: No, tengo la autoestima elevada)”, expresó Pinchi.

La entrevista empezó a salirse de control

Tras ello, Gigi Mitre replicó y consultó si en algún momento se comunicó con Maribel Díaz, esposa de Martín Vizcarra para aclarar el asuntó; sin embargo, la abogada aseguró que “no conocía a la señora”.

Los enfrentamientos no pararon, hasta que finalmente el conductor de Willax TV decidió dar por finalizada la entrevista. “Creo que damos esto por terminado. Gracias por haber venido, es imposible manejar una conversación con una persona como usted” , puntualizó el popular ‘Peluchín’.

Los memes en Twitter

El enfrentamiento en televisión empezó resonar fuete en redes sociales, donde los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para criticar duramente a Zully Pinchi y crear divertidos memes. Además, resaltaron la paciencia de Rodrigo y Gigi Mitre durante la entrevista.

Zully Pinchi cada que le mencionan sus chats con Vizcarra #amoryfuego pic.twitter.com/lEyUMABzJp — Alejandra (@boredphine) July 7, 2022

Nadie:

Mi mamá: esa señora se ha metido un troncho, no? #amoryfuego pic.twitter.com/gvP7wD8G7X — Nana (@Nana60061271) July 7, 2022

#amoryfuego #MiBebitoFiuFiu

No conocía alguien más random que ella JAJAJAJAJAJA que paciencia tiene Rodrigo y Gigi

Hace rato la hubiera botadooo pic.twitter.com/vlNXgqrmw1 — 𝓐𝓵𝓵𝓲𝓼𝓸𝓷 🌈 (@allisonarmas45) July 7, 2022

Zully: "Debes respetar a la mujer"

Rodrigo y Gigi: "Usted respete a la esposa de Vizcarra" #amoryfuego

¡Toma esa y aguanta! — Hady (@HadyRivera) July 7, 2022

Yo escuchando los argumentos de la Zully, y ella siendo ABOGADA #amoryfuego pic.twitter.com/Vl8D2Pd7Ji — nini ¡!¡!¡!¡ 🇵🇪 || BTS :: YET TO COME (@babxdooll) July 7, 2022

Ya que se vaya Zully si no quería estar ahí, no entiendo pa que fue #amoryfuego pic.twitter.com/8TEuFiFnPc — nic☻le | KARMALAND 🫶 (@nicslimshady) July 7, 2022

Zully Pinchi: Así reaccionó cuando Gigi le preguntó si era amante de Martín Vizcarra?

