Tiene días libres en el trabajo, al fin puede coincidir en tiempos con sus amigos, encuentra una buena oferta en pasajes, todo confabula para que pueda realizar ese viaje que tanto quería. Solo un detalle, ¿dónde dejar a su engreído de cuatro patas? Si no piensa viajar con su mascota, la primera idea de solución es dejarlo en casa con una persona conocida, pero cómo elegir a la indicada.

Si su ‘peludo’ no está acostumbrado a estar solo en casa no se arriesgue a dejarlo encerrado sin supervisión durante su viaje, por más corto que este sea. Puppe Toth, especialista en temas caninos, recomienda mejor encargarlo con alguien que su gato o perro ya conozca, con quién haya interactuado. En caso no sea tan cercano, acuerden paseos juntos, antes de su viaje, para que la mascota se familiarice y pueda estar más tranquila en su hogar temporal.

El amigo o familiar que puede ayudarlo no tiene el espacio necesario para recibir a su engreído de cuatro patas, entonces acuerde que vaya a su casa para sacarlo a pasear, darle comida y ver que está todo bien. Con esta opción puede pedir el apoyo de más de una persona, solo tenga en cuenta que debe ser alguien de suma confianza y responsabilidad, pues le entregará las llaves de su casa y el bienestar de su mascota.

Hoteles

En caso que ninguna de las anteriores opciones funcionen, sepa que existen alojamientos para perros o gatos donde cuentan con espacios diseñados especialmente para ellos y donde reciben los cuidados, los ejercitan y socializan con animalitos de su especie.

Tomada la decisión de dejarlo en una guardería de mascotas, Puppe recomienda visitar antes el lugar, conocer al personal, verificar que tengan un médico veterinario. Revise que los cercos del lugar sean seguros para no correr el riesgo de que la mascota pueda escaparse.

