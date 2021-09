Estar sano debe ser el pilar principal en la vida de cada ser humano, ya que permite lograr nuestras metas y velar por la integridad de la familia. Sin embargo, en el Perú, esto no es una opción para muchas mujeres que no acuden a realizarse un chequeo preventivo de cáncer, debido a una serie de factores que no les permite darse cuenta lo importante que es su bienestar, tanto físico como emocional. En ese sentido y gracias a las investigaciones que se realizaron durante los despistajes del 2019, la Liga Contra el Cáncer expone cinco razones por las que las mujeres no se realizan sus controles contra el cáncer, enfermedad que es prevenible con un despistaje oportuno y que puede salvar vidas.

Desconocimiento. Increíble. Un 40% de mujeres no se realizan sus chequeos preventivos contra el cáncer por falta de información. Estas mujeres desconocen la gravedad de la enfermedad y lo altamente mortal que es. Se sabe que, en el Perú, al año cerca de 38 mil peruanas son detectadas con cáncer y más de 18 mil fallecen a causa de un diagnostico cuando el mal está en estadios avanzado y con menores probabilidades de cura. Machismo. Los problemas de salud femeninos, en gran medida, son por factores sociales que van desde la carga de cuidados a la presión por los estereotipos de género. En el Perú, el 25% de mujeres no se realizan sus chequeos contra el cáncer por tener una pareja machista que no le permite velar por su integridad. Miedo a diagnóstico desfavorable. El 15% de las mujeres no acuden a realizarse sus chequeos por miedo a que algo ande mal en su cuerpo. En este caso, las mujeres han olvidado que la enfermedad, en muchos casos, no presenta síntomas y que un diagnóstico oportuno va permitir combatir el mal y así salvar vidas. Vergüenza. Muchas mujeres sienten vergüenza a ser examinadas por un especialista. Es por ese motivo, que no acuden a realizarse exámenes preventivos de cáncer de cuello uterino ni mama, que son los tipos de enfermedades que más aquejan a la población. La investigación que se realizó arrojó que el 15% de mujeres no realizan sus despistajes a tiempo por pudor. Víctima de violencia. La violencia física es también un factor que impide que la mujer pueda realizarse un chequeo preventivo de cáncer, y es equivalente al 5%. Muchas no quieren tener que responder preguntas al especialista sobre el porqué de las marcas y/o moretones que hay en el cuerpo. Aunque es un porcentaje menor, no se debe olvidar que las mujeres siguen siendo víctimas y que aún existen los estereotipos de género.