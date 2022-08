Si alguna vez has dudado si la secuencia si no o la voz sino se escriben en una sola palabra o en dos, no te preocupes. Aquí te vamos a explicar cuándo aplicar cada una de estas formas para que las entiendas y puedas, a partir de hoy, mejorar tu escritura.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), ofrece las siguientes claves de redacción:

SE USA SI NO (SEPARADO)

* Cuando introduce una oración condicional negativa: ‘Trump amenaza con declarar el estado de emergencia si no se aprueba el presupuesto para el muro’.

* En particular, cuando equivale a en caso contrario o de lo contrario , también con valor condicional negativo: ‘Trump exige que se apruebe el presupuesto del muro y amenaza, si no, con declarar el estado de emergencia’.

* Cuando introduce interrogaciones indirectas. Si no representa una pregunta de manera indirecta: ‘Quiere saber si no es demasiado tarde para la charla’.

SINO (JUNTO)

Sino, en una sola palabra, puede tener diversos usos.

* Cuando es un sustantivo sinónimo de fatalidad o destino: ‘Marchas y protestas contra la reforma, el sino educativo’.

* Cuando contrapone una afirmación a algo previamente negado: ‘Precisó que no deseaba ir al mar, sino que su intención era ir a la sierra.

* Cuando puede sustituirse por más que u otra cosa que: ‘Ese encuentro no hizo sino agravar las discrepancias’.

* Cuando forma parte de la construcción no solo..., sino (también): ‘No es solo malo, sino también agresivo’.

