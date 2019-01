Mox aconseja cómo ser youtuber y no 'morir' en el intento

Son los ídolos de muchos. ‘Iluminados’ que ganan fama y dinero sin oficinas ni horarios rígidos, con menos reglas, pero sí con mucho Internet. Ser youtuber parece ser el trabajo soñado. De ahí la razón de que muchos se lanzan a crear videos y los publican en YouTube. Aunque no hay una fórmula infalible para lograr el éxito, el objetivo siempre será tener miles de suscriptores. Eso lo ha logrado Mox (José Romero), el youtuber peruano con más suscriptores del país (4 millones 769 mil 464) en su canal ‘whatdafaqshow’.



Diez años le costó ganar esta gran audiencia, por ello aconseja que para abrir tu canal de Youtube debes tener pasión, paciencia y constancia.



“Tienes que mostrar tu personalidad, ser tú mismo, porque eso te hace único. Haz y habla de lo que te gusta y piensas, no importan los comentarios negativos, sigue adelante. no te relajes, haz tus videos, al menos, una vez por semana para que tus seguidores estén pendientes de tus publicaciones y tu comunidad crezca”, añade.



Si estás decidido a ser un youtuber, no corras. Antes de pensar en el dinero y en los suscriptores, tienes que contar con las herramientas y materiales necesarios para crear videos de calidad.



Cámaras, micrófonos, programas de edición e, incluso, una buena silla pueden ser la clave para hacer un contenido profesional y atractivo, el resto depende de tu creatividad.



ESTRATEGIAS



-Cuida la calidad de tus videos: que la luz sea buena, que esté enfocado y se oiga bien.



-Colabora con el resto de usuarios y escucha a tu público: puedes aprender mucho de ellos.



-Promociónate en las redes sociales, pero no caigas en el autobombo porque puede ser malo.



-Mira qué hacen los demás, aprende y estudia cómo podrías hacerlo diferente, mejor y con tu estilo.



Mox dio algunos consejos para los nuevos youtubers. (Video: Trome.pe)