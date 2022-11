Del saque somos carnecita... Estamos todos locos. Me pasan la voz que el chibolo que juega en la Academia de Argentina y que vino a entrenar con la Sub-20, acaba de marcar un ‘golazo’. Tuvo su aventura con una madurita de 35 años, se fueron al ‘Ombligo del mundo’ y ya le avisaron que va a ser papá. Parece que la chica se olvidó de toda su experiencia y no tomó la pastillita para evitar que le crezca la barriguita. El chico, a los 18 años, ya tendrá su ‘retoño’. Eso pasa porque la familia, el entorno, suelta la ‘marca’. A esa edad, hay que estar encima de los muchachos. Ellos se emocionan con cualquier ‘pescadito’. Un bebé es una bendición. El tema es cuando no hay amor y cada uno va por su lado. Sí, señores...

Bien el arquero del bicampeón. El hombre está apoyando a una familia del fundo Bocanegra. Como uno de los hijos está con problemas de salud y los conoce desde que estaba chibolito, se hizo presente y un poquito más y compra todas las polladas que pusieron a la venta. Además les avisó que cuentan con él para cualquier apoyo. Vale...

Hay un run run que una brasileña que vive en la avenida Prescott, en San Isidro, está arreglando su depa. Todo porque vuelve su viejo amor, ese entrenador gaucho que es igualito a Iván Cruz en cacharro y antipático como el ‘Cabezón’ que dirige la ‘bicolor’. La fulanita fue su refugio cuando dirigió en Ate y ahora le dará hospedaje mientras sea técnico de los ‘basureros’. Curuju...

Dizque el fin de semana pasado, en una canchita de Breña, el popular ‘Mantequilla’ hizo de las suyas. Tomó, bailó, volvió a liquidar, se quedó dormido, despertó y otra vez chapó la botella. Salió de su casa el viernes y regresó domingo cuando el sol se despedía. Asu ma’re... Me voy, soy fuga.