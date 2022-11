Del saque somos carnecita... ‘Si Alianza mete un gol y empata la llave en el primer tiempo, tiene grandes chances’, lo dije ayer en la previa. Y marcó de pelota parada justito a los 46 minutos y se fue al descanso con menos presión. Completó el objetivo a la guerra, como se ganan la mayoría de finales.

No es momento de analizar en frío, pero Melgar no fue ni la sombra de la Sudamericana . Un equipo que compitió de igual a igual con los más pintaditos de Sudamérica no podía dar ni tres pases seguidos. Ni aire ni piernas ni fútbol. Lo justo es felicitar al planeta blanquiazul por su bicampeonato. Y tiene más mérito porque lo ha logrado con un equipo master: Miguez, Barcos, Aguirre, Farfán y uno que otro que pasan los 30 añitos. Y algo más, me pone contento que haya dado la vuelta con el ‘Chicho’, un entrenador peruano. Eso quiere decir basta ya de ‘parrilleros’ estafadores. Sí, señores...

La neta es que no entiendo por qué el zambito camiseta camina con ‘chalecos’

Ni que fuera una gran ‘estrella’ y la gente no lo deja ni caminar. Ni siquiera es figura en la Liga 1. De repente debe billete o la familia de su expareja se la tiene jurada. Algo extraño hay ahí. Huuummmm...

Me pasan la voz que el central argentino, al que trajeron de Chile para jugar en La Florida y ahora lo sacaron por tío y ‘tronco’, se fue dejando un cariño en Miraflores. Aseguran que el grandazo era recontra solapa y bien merloso, perdón meloso, con su ‘canalla’. Serio, profesional, responsable y astuto para trampear. Y no va a ser...

Hay un run run que a un volante con nombre de brasileño, que esta temporada jugó en el equipo más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, lo echaron como un ‘dog’ de su equipo. El chico salía a menudo en la banca, pese a ser de los mejores pagados del plantel. Pero todas las noches armaba reuniones en su depa y siempre con una ‘amiguita’ distinta. Llegaba con las justas al entrenamiento y encima corría menos que los demás. Así no es...

Esta es buenaza. Dizque el ‘Lagarto’ de los ‘Poetas’ se emocionó porque el número one de la universidad lo llamó. Estaba convencido de que era para renovar y le respondieron que solo querían despedirlo como se debe y le recomendaron que se retire. El argentino ha respondido que, pese a los 39 años, le seguirá dando al balón. Tercazo al mango. Ni porque le fracturaron la mitra hace años en la Vicky es pensante. Nooooooo... Me voy, soy fuga.