Del saque somos carnecita... La firme que ‘Giselo’ se hizo humo del lugar donde entrena el equipo que tiene su sede cerca de la playa. Sabe que ya no pinta y más de uno lo quiere reventar. Dicen que se portó mal con mucha gente que mandó a la calle y a otros los trató como una zapatilla. Lo malo es que hay el run run de que antes de arrancarse fue el primero en pagarse por sus servicios, con bonos y ‘grati’ de Navidad. Ese ‘man’ siempre fue fulero, por eso sus propios compañeros le pusieron ‘Damián’, porque es siniestro al mango. Qué feo...

La ‘Hiena’ es un caso. Ahora anda acaramelado con su flaca y es full cariñitos en las redes sociales. El muchacho tiene una pelea de gatos en la cabeza, fácil que ha hecho la del ‘Chavo’ y está ganando puntos. Ojalá se ponga las pilas, porque ya no es un chibolo y no siempre va a vivir de la pelotita. Así es...

Perú se prepara para la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Entre las novedades más resaltantes se encuentra la vuelta de Raúl Ruidíaz, quien no anota con la bicolor desde el 2018.

A ‘ANTONIO BANDERAS’ LE DIERON UNA PATADA EN LAS CUATRO LETRAS

Ya me enteré de que ‘Antonio Banderas’ se vendió ante los dueños de un club del sur como gran gestor, ofreció ganar el título este año y pidió casi 20 lucas gringas. Ahora el equipo está cerca de irse pa’ La Habana y le dieron una patada en las cuatro letras, porque le dio el buzo a un parrillero vago y solo iba a la oficina a leer periódicos. Nooooooo...

‘AMÉN’ LE ESTÁ PIDIENDO BILLETÓN AL EQUIPO QUE MANDÓ A SEGUNDA Y SE SALVÓ EN MESA

Ese ‘Amén’ no cree en nadie. Está pidiendo casi 400 mil cocos por despido intempestivo al equipo que mandó a Segunda y se salvó en mesa. Como no tiene sangre en la cara, está decidido a no perder ni un ‘mango’ y para diciendo que esos chibolos que están jugando ahora son porque él los sacó y la firme es que nunca les dio oportunidad cuando estuvo en el club. Ayayayayyy... Me voy, soy fuga.

