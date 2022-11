El saque somos carnecita… Hoy es la final y la muchachada me pica. ‘Bombardero, no dices nada de la final de Alianza-Melgar. No te mojas, ya aflojaste por las amenazas de las redes’. Totalmente falso y me causa gracia porque en el Callao me conocen a la perfección, pero entiendo que mi ‘batería’ me vacila porque soy recontra cargosote cuando se trata de poner al centro a la gente.

A un periodista jamás le deben temblar las piernas ni tobillos. Si tienes miedo, dedícate a otra carrera u oficio. Un comunicador está para informar, analizar, investigar, criticar, orientar y no para comerse las uñas o comprar pampers en las farmacias. Valiente no es el que mete puñete, saca una pistola, aplica el abuso o manda a hacer daño. Tener coraje es ir de frente con la verdad y ser radical en tus decisiones. Sí, señores... ¿Quién gana en Matute? Es fácil decir está para cualquiera porque se disputa un título y allí hay otros factores que salen a relucir. Los de la Vicky tendrán a favor el estadio, las 35 mil gargantas suman, encojonan, pero ya hay antecedentes de que eso a veces los ha perjudicado porque se les mueve el piso y no han sabido manejar la presión y tensión.

La diferencia de un gol es manejable si no pierdes el orden y concentración

Si logran emparejar la llave en el primer tiempo, tendrán grandes chances. Si van al entretiempo con el 0-0, ya fueron. Se viene la noche. Pongo la firma. Curuju... Las amenazas, insultos, mentadas de madre y sacadas al fresco en el avión y aeropuerto no le hacen ni cosquillas a los de Arequipa. Estos chicos están curtidos. Su experiencia en la Sudamericana les ha anchado la espalda. Les ha puesto la piel de chancho. Y atención que sus mejores presentaciones las dieron en Montevideo, Porto Alegre y Cali, ciudades calientes.

Así que no alucinen que van a aflojar por unos grititos en coro. La única forma de chancarlos es con el balón. Mi pronóstico es que si Melgar tiene una reserva de aire y piernas, da el batacazo. Así de sencillo. Y no soy anti ningún club. Simplemente, es mi opinión... Me pasan la voz que el chato que le gusta chelear escuchando cumbia está entrando a zona prohibida. Su último capricho es una ‘veneca’ que vive por Lima este, pegadita a San Juan de Lurigancho. Él no la busca en su barrio, manda a que la traigan donde se encuentra, pero ten cuidado, porque ella no vive sola, sino con amigos que a veces son medio violentos. Rexuxa…

El ‘Rei’ anda por París. Parece que por fin va a dejar el fútbol profesional. Desde que casi desciende en la Liga 2, se ha dedicado a ‘estafar’ en los campeonatos de fulbito y la firme le pagan más que otros equipos de provincia de Segunda, categoría que siempre lo busca porque en Primera ya es historia. Y no va a ser… Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: