Del saque somos carnecita... Todo se sabe, así que ese parrillero que le gusta que le hagan el ‘amén’ todo lo ve monedas. Mandó a uno de sus ayudantes a que les haga juicio a los zambitos con los que se fue pa’ La Habana. Los dos desean cobrar todo lo que les dejaron de pagar cuando les dieron forata, pero el que tenía el buzo es el encargado de ‘batutear’ todo. Se la llevó en carretilla y pide más. Ayayayyyy...

La firme que en el ‘clásico faite’ de la fecha pasada, un volante extranjero y un defensa con nombre parecido al ‘Depredador’ no pudieron ocultar sus ‘anticuchos’ que tenían cuando jugaron en un club del sur. Se trataron con ‘cariño’ en cada dividida y ninguno aflojó. Dicen que el roche viene porque el segundo paraba con el grupo de ‘bomberos’ y como el técnico no decía nada, el primero lo quiso poner en vereda y lo mandaron a la mela. Se tienen ‘hambre’ desde que en un partido de práctica casi se van al puñete. Asuuu...

Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi acordaron compartir la presea dorada en la disciplina de salto de altura masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ese ‘vivo’ que llegó a la Ciudad Imperial está en la mira. Cuando chapó el equipo, ofreció hacerlo jugar como el Chelsea, pero de diez partidos solo ganó dos y el resto fueron empates y derrotas. Los dirigentes han salido a respaldarlo, eso quiere decir que al mínimo error le meten una patada en las cuatro letras. Así es...

En el Rímac nadie se explica cómo el chamaco que llegó de Europa no la hace. Venía de marcar a Mbappé, Di María y otros bravos, pero aquí no es ni chicha ni limonada. No destaca en lo físico y, si no se ha ido, es porque los que administran el club desean primero recuperar su inversión. Qué palta... Me voy, soy fuga.