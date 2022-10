Este Búho alucina la coyuntura política como un imenso ‘bufé’ con sabrosos platillos regionales, como unos chicharones crocantitos de chancho al ají al estilo Aníbal, una puca picante con cuycito chúcaro con la receta secreta de Guido, o un caldo de mote concentrado con bastante cabeza preparado por Vladimir. Sé que con estos ‘piqueítos’ se les hace agua la boca y como diría el sibarita doctor Hannibal Lecter, ¡Bon appétit!

GOBIERNO EN DESCOMPOSICIÓN: Es evidente que el régimen de Pedro Castillo huele cada día peor, no solo por las numerosas y graves denuncias de corrupción en contra de él y de su entorno más cercano, léase su propia familia, sino también por todo lo que el mandatario hace para no soltar el poder. Me refiero a sus cada vez más agresivos ataques a la prensa y al Congreso, a los que acusa de golpistas, y ahora a su desesperado intento de deslegitimar las investigaciones que se le realizan, acudiendo a la OEA alcahueta para que le lance un salvavidas. El chotano es señalado por el Ministerio Público como el líder de una presunta banda delincuencial y, para demostrarlo, ha presentado más de ¡190 elementos probatorios! El régimen se está derrumbando.

EL CUENTO DEL CAMPESINO: Desde que salió a la luz pública, durante la huelga de profesores del 2017, el sello de Castillo ha sido la victimización. Cuando alguien en una protesta en la avenida Abancay le dijo ‘tírate’, él sin dudarlo y de manera vergonzosa se desplomó en la pista para fingir que era atacado. Se victimizó en la campaña presidencial con la cantaleta de que los de Lima lo desprecian porque ‘soy profesor rural’, ‘chacrero’ y ‘rondero’. Hoy sigue empleando las mismas tácticas y, en el colmo del cinismo, repite que lo criaron desde chico ‘con las uñas cortas’ porque él no roba, cuando las denuncias en su contra por corrupción tienen evidencias sólidas y numerosas. Pero ya nadie le cree. Tal vez los únicos que dan crédito a sus palabras son los ‘dignos’ más tercos, esos a los que les arde reconocer que son cómplices de este desastre.

JUEGA CON FUEGO: Castillo está decidido a quedarse en el poder y para ello no le importa incitar a la violencia. Trae reservistas de provincias con plata del Estado a los que hace marchar por el Centro de Lima con la intención de ‘asustar, y luego los lleva a Palacio de Gobierno, ante los que ataca a gritos a la prensa, al Congreso, a la Fiscalía y a todo opositor a los que califica de ‘golpistas’. Como los regímenes totalitarios de Venezuela y Nicaragua, el profesor no quiere que la prensa informe, que el Congreso cumpla las tareas que la Constitución le da y que la Fiscalía investigue. Solo los trolls pagados y los radicales alaban a Castillo y piden que se quede ¡¡hasta el 2026!!

LA ECONOMÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS: El panorama económico para el 2023 que los expertos adelantan es preocupante, pues señalan que será peor que este año. Una causa importante es la inflación persistente, con un aumento de precios continuo durante los últimos seis meses. Como siempre, los más afectados son los más humildes que ya no saben cómo parar la olla. Debido a la inestabilidad política, a la poca confianza que genera el gobierno, la inversión privada este año disminuyó, pero el próximo la reducción será más grande, con lo que habrá menos empleo.

EL CONGRESO Y ‘LOS NIÑOS’: No solo seis, sino muchos más son ‘Los niños’ que integran el actual Congreso y han vendido sus votos al gobierno a cambio de jugosas obras y empleo para sus familiares y allegados. Una cosa es votar a favor o en contra de algo según su conciencia, y otra muy distinta votar por prebendas. Pero además de los ‘pirañas’, que ocupan curules para apañar a la corrupción, están los congresistas de izquierda, que suman más de 40 votos y que de manera desleal con el país se han propuesto mantener a Castillo en el gobierno, pese a todas las pruebas en su contra. Por eso, el papel que le toca jugar a la ciudadanía es clave, pues solo saliendo a las calles presionarán a estos ‘padres de la patria’. Apago el televisor.

