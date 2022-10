Nadie se salvaba de los integrantes de esta organización ‘Los QR de la estafa’. Siguen apareciendo más agraviados y no solo con las entradas falsas al concierto de Daddy Yankee sino por otros casos. Un joven también sindicó a Carlos Reyna Huamán (47), uno de los dos detenidos e integrante de esta mafia, de haberle vendido entradas a un conocido cine en diciembre del 2021..

Dichas entradas eran para un establecimiento ubicado en El Agustino y las adquirió a través del Marketplace de Facebook, sin embargo al acudir a la sala de cine le dijeron que era falsa y no pudo entrar. Se supo que la entrada era para el pre estreno de una película.

Contra el mismo sujeto también hay otra denuncia, pero en Lambayeque. Una persona lo acusó de estafa luego de venderle ropa a través del Facebook. Fue en octubre del año pasado y la denuncia fue sentada en el Depincri de esa ciudad.

Al cierre de esta nota también se supo que dos jóvenes sindicaron ante la Policía a Franco Patiño como la persona que los estafó con dos entradas falsas. Este sujeto está prófugo pues viajó a Colombia.

Según los agraviados, el individuo abordó a uno de ellos en las afueras de un conocido casino de Miraflores y a otro en los exteriores de una discoteca de Barranco. Las investigaciones por estos y más casos continúan.

MAFIA ESTAFÓ A TIKTOKERS E INFLUENCERS:

20 OCTUBRE DEL 2022: Con el fin de hacer masivo su engaño pero a la vez también creíble ante sus víctimas, los integrantes de la mafia ‘Los QR de la estafa’ recurrieron en varias oportunidades (y por consiguiente estafaron) a jóvenes Tiktokers e Influencers con el fin de que vendieran entradas para diversos espectáculos, entre ellos el concierto de Daddy Yankee. Así, amasaron más de un millón de soles y fugaron del país

Uno de estos personajes timados fue Diego Zurek, futbolista retirado, que perteneció a la selección Sub 17 de Perú y luego se convirtió en ‘chico reality’.

Aprovechando los miles de seguidores que tenía y un buen posicionamiento en redes sociales, Nicole Aguilar Montalvo (18), integrante de la organización, lo captó. Para recibir las entradas, él abonó a la cuenta bancaria de ella y a dos de la cabecilla Pamela Cabanillas Sánchez (18). Ambas prófugas, la última viajó a España el lunes, un día antes del concierto.

Pamela Cabanillas es la cabecilla de la organización 'Los QR de la estafa' y fugó a España un día antes del concierto.

Al enterarse de los hechos, Zurek acudió a la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri y sentó la denuncia. Junto a otro estafado, de iniciales Ch. M. V., el monto era 15 mil 600 soles por 31 entradas. Como prueba, él mostró vouchers de pago y dio sus declaraciones a fin de ayudar en las pesquisas.

Hoy el jefe de la unidad que indaga el caso, coronel José Cruz, informó que ‘fue inducido al error’.

“Para los que me creen un “estafador”... les comentó que aquí algunas personas tuvimos que pagar pato por gente de mal vivir y estafadora. Nos venden entradas asegurándolas al 100%. Yo ya he devuelto el 80% del dinero a las personas ya que yo tengo que poner el pecho por lo que me hicieron a mi. Entre hoy o mañana estoy cerrando el tema depositándole a algunas personas para cumplir con todo al 100%. Aquí subiré de igual manera todos los comprobantes para que vean que de una u otra forma, cumplo yo con pagarle cada centavo a esa gente que con mucha ilusión compró su entrada. Lamento lo sucedido. Sin embargo también deberían informarse bien ya que a nosotros nos estafaron, nosotros no somos parte de ninguna red de estafa”, escribió en sus redes sociales.

EL ‘CONEJO MALO’:

Esta mafia vendió entradas con el mismo QR en el partido Perú - Paraguay, jugado en marzo de este año por las clasificatorias al mundial Qatar 2022, el concierto de Coldplay y ya lo había hecho para el concierto del reggaetonero Bud Bunny a realizarse el 13 de noviembre . En este caso de Daddy Yankee, una entrada con el mismo QR había sido revendida 367 veces. Increíble.

Coronel José Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri, estuvo al mando de la investigación que llevó a identificar a los integrantes de la banda 'Los QR de la estafa'. | Foto: José Yucra / Diario Trome

Quienes tampoco se salvaron fueron cinco revendedores, quienes adquirieron, por separado, un total de 145 entradas, cada una entre 800 a 850 soles. Todos ellos sindicaron a Franco Patiño Guerrero (21), ahora prófugo en Colombia, al igual que su cómplice Adriana Urresti Sánchez Patiño (18).

En diálogo con Trome , el coronel Cruz Chamba confirmó que para todos los ‘no habidos’, la Policía ha solicitado la Notificación Azul de la Interpol . Son hasta ahora 1989 entradas vendidas y 104 denuncias. “Han estafado de manera masiva”, citó.

A su vez, también dio algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de estas mafias. “No comprar a revendedores y no publicar en sus redes sociales las entradas, ni el código QR, que puedan adquirir para algún evento pues estos estafadores hacen reingeniería social en redes y de ahí también obtienen los códigos QR para luego proceder a la estafa”, señaló.

Como se sabe, estos sujetos obtienen los códigos QR en las redes sociales o también adquieren entradas y las multiplican con el mismo código QR. Incluso, en algunos eventos se dieron casos que la persona que compró de manera legal y lo exhibió en redes terminó sin poder tener acceso porque un desconocido lo utilizó antes que él.

Se conoció, finalmente, que la Policía investigará al padre de Pamela Cabanillas pues sería funcionario de la Apdayc y registra denuncias policiales. Se busca saber si la chica se aprovechó de su nombre y el cargo que tenía.

Muchos fans de Daddy Yankee se quedaron afuera del Estadio Nacional porque sus entradas eran falsas.

