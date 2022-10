Un héroe. Richard Julio Jesús Revollar Corrales (36) viajó en agosto pasado a Estados Unidos para buscar un futuro mejor y parecía que estaba camino a lograrlo. Una familia de peruanos lo recibió en su casa como inquilino y él retribuyó ello con su trabajo en la cocina y limpieza. Conocedor del arte de la gastronomía se ganó el cariño de la familia Durán Felipe y a la vez consiguió otro trabajo en un hotel. Luego de su primer día de laburo, él regresó a la vivienda, pero encontró la muerte.

“El estaba en una habitación que había en el sótano. Todos los días hablaba con su mamá. El mismo día de su muerte lo hizo temprano”, contó su prima Nicole Corrales. Richard era el mayor de dos hermanos.

“Ese día, él estaba en el cuarto. Al escuchar los disparos ingresó al interior de la casa. Según sabemos, él abrazó a la niña de 13 años, la última hija de la pareja, para que no la hirieran y abrió la puerta que da a la calle. En ese momento parece que recibió los disparos”, agregó.

La menor salió a la calle y corrió hasta la casa de su abuelita. Richard no pudo huir. Murió en el predio. “Estuvo en el momento equivocado”, dijo su madre que pidió ayuda a la Cancillería para conseguir una visa humanitaria que le permita viajar a fin de traer los restos de Richard.

Antes de viajar, el joven laboraba en locales relaciones con la comida. Una persona noble que se fue del país porque aquí no encontraba oportunidades.

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE: El homicidio de cuatro peruanos ocurrió el lunes, pero la herida aún sigue y seguirá abierta por mucho tiempo entre sus familiares, amigos y de quienes lo conocían. Pasional podría haber sido el motivo por el que el americano David Nathaniel Maine (24), quien perteneció a la milicia de su país, mató a Miguel Durán Flores (44), a su esposa Kelly Felipe Baltazar (42), a la hija de ella, Karrie Sotelo (19), y Richard Revollar Corrales (36), en Estados Unidos.

“El asesino era expareja de Jimmy, hijo de la señora Kelly. Vivía en el ático. Hace poco, mi cuñada le dijo a mi hermana: ‘he recibido amenazas. Tengo que sacar a este tipo de la casa antes que nos mate, antes de fin de mes’”, contó Tabatta Durán, hermana de Miguel.

Aquel día, según las primeras indagaciones, el sujeto atacó, primero, a Karrie en su habitación. Al parecer no utilizó arma de fuego alguna pues no se escucharon ruidos. Luego hizo lo mismo con la pareja y al final a Revollar, quien era otro inquilino y ayudaba en la cocina y limpieza del predio

“Miguel me hizo una vídeo llamada. Conversamos entre 3:15 a 3:30 de la tarde. Kelly lo había recogido del trabajo. Los dos me llamaron del auto. Al rato, me dijeron ‘te devuelvo la llamada al llegar a casa. Nunca más lo hizo. A los 40 a 50 minutos me llamaron para decirme que acababan de matarlo”, narró Gisela, otra de sus hermanas.

Miguel había viajado a Estados Unidos hace ocho años. Él y su amada Kelly ya se conocían de antes, pero solo eran amigos. El amor nació en tierras lejanas. Se establecieron y formaron una familia. Ahora, él trabajaba en el sector construcción y ella era auxiliar en un colegio.

Hace dos meses y medio, Richard Revollar llegó a casa de ellos y los ayudó en la limpieza del hogar y la cocina pues había estudiado gastronomía. Es más, justo el día de su muerte había sido su primer día de trabajo en un hotel.

Todo parecía andar bien hasta hace algún tiempo hasta que a David Nathaniel le notaron cierta conducta que no era de su agrado. Por ese motivo le dijeron que se retire de la casa a fin de mes.

“Este sujeto se había separado de Jimmy pero seguía viviendo ahí”, precisaron. Aunque falta conocer detalles del hecho se presume que luego de matar a Karrie y a doña Kelly, el americano hizo lo mismo con Miguel y Richard, pero éste, antes de morir, logró que la menor de la familia, de 13 años, salga a la calle para que pida ayuda. Ella corrió a casa de su abuela para que llame a la Policía.

A Maine lo atraparon en la puerta y dijo “le he dado a Jimmy donde más le duele: su familia”. Al parecer, Jimmy ya tenía otra pareja. Ambas familias pidieron ayuda a la Cancillería para agilizar el trámite de la visa humanitaria y poder traer los restos de sus seres queridos.

