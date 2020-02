Lauri Lucemili Granados Gutiérrez, la venezolana acusada de robar pertenencias a su expareja peruano Edwin Pichigua Guzmán en su casa de Independencia, reveló una llamada telefónica donde ella le pide que no siga insistiendo y el nacional le pide disculpas, pues aceptó que hizo “todo malo”, agregando que quiere volver a verla.

La venezolana había asegurado a una entrevista a ‘Buenos Días, Perú’ que tiene todas las facturas de los electrodomésticos que se llevó, para comprobar que todo está a su nombre y no robó nada, algo que volvió a recalcar en ‘Tengo algo que decirte’ conducido por Lady Guillén.

Asimismo, denunció que Pichigua Guzmán la maltrató física y psicológicamente cuando estaban juntos y que, incluso ahora, la sigue llamando para pedirle disculpas por haberla denunciado y para invitarla a salir, por lo que la extranjera puso al aire en el programa de Latina una conversación telefónica que tuvo con el peruano:

-¿Qué quieres?

-¿Qué haces?

-Deja de llamarme. No me estés llamando. ¿Me vas a pedir disculpas por lo que hiciste?

-Hay que conversar.

-Admite lo que hiciste que vas a pedir disculpas.

-Claro, pedirte disculpas. Todo fue malo.

-¿Querías perjudicarme y hacerme quedar como una ladrona?

-No, como ladrona, no. Esos es lo que dicen los periodistas.

Venezolana acusada de robar a su expareja dio su versión. (Latina)

EN AUDIOS TAMBIÉN LE PIDE PERDÓN

En ‘Buenos Días Perú’, Granados Gutiérrez difundió unos audios donde el hombre la llama para pedirle que se vuelvan a ver. Inclusive en un parte se le escucha decir que no cree que el amor se acabe de la noche a la mañana.

“No no, ya no, lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios”, “¿De un día para otro? De un día para otro exponer como criminal a la mujer que tu amabas”, se le escucha decir a la venezolana.

“Me dice ‘hola ¿cómo estás?’, como si no hubiese pasado nada. (Me dice) Vamos a hablar, quiero comer contigo. Esto fue un error, fue por cólera (la denuncia), quiero verte, quiero hablar contigo”, concluyó extranjera.

Venezolana acusada por su ex de robarle dice que las cosas que se llevó están a su nombre