En las páginas de Heroínas peruanas del bicentenario, de la escritora y socióloga Linda Lema, se encuentran Micaela Bastidas, Tomasa Tito Condemayta, María Parado de Bellido, Manuela Sáenz, Mercedes Cabello, Clorinda Matto de Turner, Julia Codesido, Dora Mayer, Magda Portal, Doris Gibson, Francisca Zubiaga, Elvira García y García, las Toledo, Magda Portal, María Rostworowski y María Jesús Alvarado. Muchas fueron olvidadas y escondidas en la historia por alzar su voz.

La historia peruana siempre ha intentado reducir a las mujeres como, por ejemplo, a Micaela Bastidas durante la lucha por la independencia del Perú.

No solo ha sido muchas veces olvidada sino que ha sido deliberadamente marginada, silenciada, porque hay una estructura patriarcal que ha configurado o ha sido escrita por hombres que han dicho que los grandes héroes han sido como los conocemos.

¿Cuándo cambió todo esto?

Cuando las mujeres empiezan a reclamar sus derechos en la década de los 80. Yo me preguntaba por estos nombres de colegios Elvira García y García o Mercedes Cabello de Carbonera. No sabía quiénes eran. Investigo y me percato que no solo han sido profesoras sino unas fervientes defensoras de los derechos de las mujeres.

Micaela Bastidas y Tomasa Tita Condemayta son parte de la historia pre-inca. Ellas se enfrentan a la colonia, la cual fue muy feroz con las mujeres. Les advierten que no pueden cuestionar a la corona porque cualquier mujer que osara enfrentarse al rey iba a ser cruelmente asesinada.

Ellas, como las otras heroínas peruanas, nunca tuvieron temor a los enemigos realistas.

Fueron corajudas. Qué tales valores y qué rebeldía. Lamentablemente, con María Parado de Bellido, antes que fuera ejecutada, los españoles iban a cada esquina de la Plaza de Armas amenazando para que les sirva de escarmiento a otras mujeres que quieran intervenir y rebelarse.

La multitud se conmovió hasta las lágrimas al ver cómo era torturada María Parado de Bellido tal como relatas en el libro.

Su muerte dignifica la situación de las mujeres y engrandece la lucha. A María Parado de Bellido la fusilan en el paredón; y ella, mira al cielo. Los españoles realistas la mantuvieron colgada en la plaza durante varios días para que sirva de escarmiento y las mujeres no sigan luchando por la libertad. Sucedió en 1821.

En ese año, Manuela Sáenz ya estaba en el Perú.

Manuela Sáenz y Francisca Zubiaga, ‘La mariscala’, fueron las dos mujeres que, a inicios de la República, se enfrentan y siguen luchando por la libertad del Perú.

Las dos utilizaban uniforme militar.

Fueron muy cuestionadas por la sociedad y por las mismas mujeres que no aceptaban que una de ellas quebrara las tradiciones impuestas.

Manuela Sáenz ha sido etiquetada como la amante de Simón Bolívar. Sin embargo, es muy importante en la historia del Perú.

Es una mujer tan grande como Simón Bolívar. Hace espionaje, se incorpora a las tertulias patrióticas, hace los enlaces con los ejércitos patrióticos de José de San Martín.

"(Las mujeres en la historia peruana) han sido marginadas. Como fue el caso de Dora Mayer que le dijeron que estaba loca; a Mercedes Cabello la pusieron en un manicomio", dijo Linda Lema para esta entrevista. (Foto: Estruendomudo)

Los conservadores y la iglesia católica fueron sus más acérrimos enemigos, ¿crees que hemos avanzado?, ¿seguimos siendo esa sociedad conservadora?

No, yo creo que hay sectores sociales vinculados al poder que son muy conservadores. Se oponen a muchas propuestas de las mujeres aunque ahora están levantando la bandera de defensa con propósitos netamente políticos porque nunca estuvieron en el escenario de las luchas feministas, ni de las luchas de las mujeres. Creo que somos una sociedad profundamente machista. Creo que los hombres son parte de esta composición de la sociedad peruana, una sociedad patriarcal, lo cual tiene sus orígenes en la colonia, un tratamiento diferente al que se estaba acostumbrado en el Tahuantinsuyo que tenía niveles de equidad. Había muchas mujeres con mucho poder, algo que cambió con la colonia, que acabaron con ellas. Cuando llegaron los colonizadores hubo infinidad de vejámenes contra las mujeres. Luego, viene la República y tampoco encuentran ese espacio: no pueden estudiar ni votar.

Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera fallecen en el mismo año, 1909; la primera fue expatriada y la segunda terminó en un manicomio. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que estén en el lugar que les correspondía en la historia.

Yo creo que las escondieron. Si levantas un poco la alfombra verás cómo fueron catapultadas. Las mujeres hemos tejido una nueva historia: haciendo y visibilizando. Ahora las feministas han servido de ejemplo para que haya memoria de las mujeres. En el libro te puedes dar cuenta, si pones a estas mujeres en contexto, son fundamentales en el Perú. En este bicentenario debieron ser memorables, pero no ha sucedido, por todos los conflictos y lo que nuestra nación adolece.

¿Han sido apartadas?

Han sido marginadas. Como fue el caso de Dora Mayer que le dijeron que estaba loca; a Mercedes Cabello la pusieron en un manicomio.

En el libro escribes sobre Doris Gibson. En una conversación con César Lévano te dijo que Doris tenía una personalidad que brillaba. Había derribado todos los mitos, las represiones que los gobiernos no lograron doblegar.

Era una mujer que tenía un aspecto muy poderoso. En su casa de jirón Camaná se festejaban unas tertulias donde asistían políticos, escritores e intelectuales. Doris nació en Lima, pero siempre decía que era arequipeña. Recuerdo que a César Hildebrandt le dijo: “Los arequipeños nacemos en cualquier lugar”.

Quisiera hablar sobre María Jesús Alvarado, una de las fundadoras del feminismo en el Perú.

María Jesús Alvarado vivió vicisitudes económicas. Ella tenía dos años cuando los soldados chilenos llegan a las costas de Ica y hacen lo que quieren. Sus padres tienen que vender la hacienda porque la vida se les deshace en la guerra. Ella, en la adolescencia, se hace a sí misma, comienza a leer, hace suya la cultura, no solamente la peruana sino también la europea. Luego, ya en la adultez, comienza a producir lo que es el discurso feminista en el Perú.

“El principio fundamental del feminismo es la igualdad de potencial mental y de habilidad”, escribe María Jesús Alvarado.

Es importante. Además, escribió una serie de tesis sobre cómo las mujeres se habían desarrollado a lo largo de la historia en el mundo, las capacidades que tenían para tener la igualdad y planteó los derechos políticos de la mujer.

¿Alguna vez tendremos una presidente mujer?

Por supuesto. Yo creo que estamos próximos a tener una presidenta mujer que, tal vez, no es de Lima.