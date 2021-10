Mi Bodeguita. ‘Variedad y buen servicio’. Con este lema Luis Villa Munayco atiende en su minimarket ¡Donde Luchín!, que abrió sus puertas al público hace casi seis años en San Juan de Lurigancho.

“Comencé en un local chiquito, pero fui creciendo y eso me permitió mudarme a este ambiente más grande y cómodo para mi clientela. No ha sido sencillo recorrer este camino, pero mis vecinos y mi familia me daban ánimos y buena vibra para seguir adelante”, cuenta este comerciante de 34 años.

Este tipo de negocio no es nuevo para Luis, pues sus padres abrieron una bodega en Villa María del Triunfo cuando él solo tenía 12 años, por eso ya manejaba cierta experiencia en la atención al cliente.

Luis no continuó en la tienda de sus padres, decidió irse a Lima Este y empezar desde cero. “No conocíamos las necesidades de los vecinos, pero las fuimos descubriendo y vimos las oportunidades para crecer. Por ejemplo, trajimos una variedad de productos y colocamos un agente bancario. Esto nos ayudó a ganarnos el cariño de la gente”, indica Villa Munayco, quien ahora maneja el negocio junto a sus dos hermanas, María y Karol.

ETAPA DIFÍCIL

El inicio de la pandemia fue muy complicado para él. “La cuarentena fue difícil y sacrificada, teníamos que salir a buscar la mercadería y hacer largas colas. Pero eso no nos detuvo. En ese tiempo reforzamos el servicio de delivery e implementamos los sistemas de pago sin efectivo como las transferencias, Yape y Plin”, recuerda.

CAPACITACIÓN CONSTANTE

Este bodeguero afirma que la capacitación es importante para conocer y aplicar estrategias que promuevan el crecimiento del negocio. Por eso, recomienda llevar talleres y cursos gratuitos que ofrecen diferentes instituciones relacionadas a este rubro, como la Asociación de Bodegueros del Perú . Minimarket ¡Donde Luchín! se ubica en la calle Vara de Oro 404, Zárate. Facebook: @Minimarket.zarate.

TIP

Generar promociones es positivo para el negocio, pues permite ganar mayor clientela y eleva la compra por impulso.

Requisitos para ser un agente BCP

* Tener tu DNI vigente (dueño).

* Contar con licencia de funcionamiento.

* Tener vigente el registro mercantil del negocio (RUS, RG, RER, PyME).

* RUC activo.

* Tener un local comercial con licencia de funcionamiento.

* Tener acceso a internet.

* Tener un capital para transacciones de agente. Deberás sustentar que tienes un flujo de caja diario promedio de S/ 3.000.

* No estar reportado en centrales de riesgo como Infocorp, Equifax, etc.

