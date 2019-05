"Game of Thrones”: así reaccionó Kit Harington al enterarse del final de Daenerys Targaryen | VIDEO

Luego de más de una semana del final de “Game of Thrones”, HBO emitió el documental de la serie titulado “The Last Watch”, el cual se centró en la realización de la última temporada, y un fragmento en particular -que protagonizó Kit Harington- ha causado gran sorpresa entre los fanáticos.

La secuencia de la producción audiovisual que muestra la lectura del guion del episodio final con todos los miembros del reparto, evidencia la conmovedora reacción de Kit Harington al enterarse que su personaje mataría a Daenerys Targaryen.

Si bien, los miembros del elenco recibieron los guiones días antes, Kit Harington, decidió no conocer previamente cómo terminaba "Game of Thrones" y esperó a la lectura grupal, por lo cual su reacción es genuina y significativa.

“Es terrible y necesario. Fin de ‘Game of Thrones’”, se escucha decir a Bryan Cogman, tras revelar la muerte de “La Rompedora de Cadenas”.

Kit Harington se muestra incrédulo por unos segundos y termina llorando; al igual que Emilia Clarke, quien evidencia su nerviosismo con el final de su personaje.

Kit Haringtons first reaction to Daenerys death scene ! pic.twitter.com/U3GznQjmVY — Queen of the 7 kingdoms (@itsTrueDany) 27 de mayo de 2019

"Game of Thrones: The Last Watch", fue dirigido por la cineasta británica Jeanie Finlay y David Benioff y DB Weiss, fueron los productores ejecutivos.