Imágenes de un supuesto tráiler no terminado de la esperada cinta Spiderman: No Way Home circularon por redes sociales y se volvieron virales de inmediato, causando el furor; pero también las dudas sobre su legitimidad entre los seguidores de Marvel y principalmente del conocido super héroe, que trepa edificios.

En este video se puede ver al protagonista de la cinta, Tom Holland, y a Benedict Cumberbatch, quien encarna el papel del poderoso hechicero ‘El Dr. Strange’; sin embargo no aparecen ni Andrew Garfield, ni Tobey Maguire, quienes encarnaron al Hombre Araña en años pasados.

Quién si aparece en este supuesto tráiler, es el Dr. Octopus, quien apareció en la segunda cinta de la saga protagonizada por Maguire y que fue dirigida por Sam Raimi.

TROME | Supuesto tráiler de Spiderman 3 No Way Home (Redes sociales)

DUDAN DE LEGITIMIDAD DEL TRÁILER DE SPIDERMAN NO WAY HOME

Estas imágenes se encuentran sin la edición final para ser presentadas al público, es decir, sin los efectos especiales. Por lo que muchos han dudado que pertenezcan a Spiderman No Way Home, pese a ello, lo que es cierto es que el videose ha vuelto viral en las redes sociales.

IMÁGENES DE SPIDERMAN NO WAY HOME ‘REVENTARON’ EN REDES SOCIALES

Como no podía ser de otra forma y teniendo en cuenta la gran expectativa que hay por el estreno de la nueva cinta del Hombre Araña, el video se volvió viral en las más conocidas redes sociales como Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.

LOS VILLANOS DE SPIDERMAN WAY HOME

Aunque por las imágenes se puede ver la aparición del Dr. Octopus, diversos rumores han apuntado que Elektro también estará en esta nueva cinta y que incluso Willem Dafoe encarnará nuevamente al recordado Duende verde en Spiderman No Way Home.