Sin palabras. Jaime Chincha, periodista de RPP, tuvo una insólita reacción al escuchar la noticia del fallo del TAS que le daba la razón al club Alianza Lima en su pedido de regresar a la primera división del futbol peruano.

Jaime Chincha, incrédulo inicialmente, le pidió al periodista encargado de informar lo que sucedió con Alianza que vuelva a a explicar que era lo que realmente sucedió con el club íntimo.

“¿Qué? Repite por favor la noticia. No entiendo nada”, dijo Jaime Chincha con cara de asombro al escuchar que el parodista deportivo de RPP daba detalles del fallo del TAS.

“¿Cómo es que mágicamente Alianza retrocede en el tiempo y tiene los puntos que no tuvo. Te lo digo por tercera vez, no entiendo”, agregó Jaime Chincha que no salía de su asombro con la noticia.

TROME | Jaime Chincha se queda impactado al escuchar que Alianza Lima volvería a primera división

TODO SOBRE EL FALLO DEL TAS A FAVOR DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima jugará en Primera División. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer su resolución respecto a la demanda de Alianza Lima sobre su permanencia en la máxima categoría del fútbol profesional peruano. El ente máximo de la justicia deportiva falló a favor del club íntimo y jugará en primera división este 2021.

Sí, lo que perdió en la cancha lo ganó en los tribunales. La resolución de último minuto fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje, que resolvió darle la razón a Alianza Lima en su demanda arbitral donde reclamaba los puntos a su favor en el caso de Carlos Stein, equipo que bajaría a segunda división.

Así, el TAS, el mismo que decidió dar unos puntos a favor de Perú con los que la selección pudo ir al Mundial Rusia 2018, dio por legitimo el reclamo de Alianza Lima y falló en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el club Carlos Stein, al que restó dos puntos y que jugará la Liga 2 este 2021.

TROME | Oscar Del Portal critica a la FPF tras fallo del TAS a favor de Alianza Lima

Te puede interesar

Jean Ferrari tras fallo del TAS: “Habría una demanda millonaria de Alianza y Carlos Stein contra la FPF”

Alianza Lima: FPF se pronunció sobre fallo a favor del TAS [FOTO]

Carlos Stein pide quedarse en Primera y espera que Alianza Lima no juegue la Liga 1 este 2021

Óscar del Portal explota contra Lozano y la FPF por fallo del TAS a favor de Alianza