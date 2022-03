Vía América tvGO ONLINE, Perú vs. Uruguay EN VIVO | EN DIRECTO. La historia tiene reservada una nueva página para escribir el resultado que la ‘Blanquirroja’ y la ‘Celeste’ consigan en busca del ansiado boleto al Mundial en la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los charrúas en el cuarto lugar (22 puntos) y los incaicos en quinto puesto (21 puntos), por lo que un triunfo es determinante para ambos equipos. Entérate aquí como ver este partidazo, todos los detalles y el Minuto a Minutos por Trome.pe.

Perú vs Uruguay: posibles alineaciones

URUGUAY : Rochet; Araujo, Giménez, Godín, Olivera; Torreira, Betancur, Valverde; Pellistri, Cavani y Suárez.

PERÚ: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Yotún; Carrillo, Cueva y Lapadula

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 18:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas.

Dirigidos por Ricardo Gareca terminaron su único y último entrenamiento en el estadio Gran Parque Central, en Montevideo, previo al choque contra Uruguay. Hinchas llegaron para saludar a sus ídolos.

¿Qué canales transmiten Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Perú - Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports 2

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - Canal del Futbol

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá - Sky HD

Paraguay - GEN

Estados Unidos - Fubo Sports Network

Uruguay - VTV Uruguay

España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver América TV EN VIVO el Perú vs Uruguay?

El Perú vs. Uruguay puedes verlo a través de la señal de América TV, que siempre se encarga de transmitir todos los partidos de la selección peruana cuando juega en calidad de visita. Para ello deberás sintonizar el CANAL 4, que es la señal en todo el país y vía 714 en HD para Movistar o 1194 para aquellos que cuenten con DIRECTV. Además, tienes la opción de verlo online a través de su aplicación América TVGo que funciona para cualquier dispositivo móvil y es gratuita para aquellos que tengan una cuenta. Aquí te dejamos con los links para que puedas descargarlo.

¿Cómo descargar América tvGO EN VIVO para ver el Perú vs Uruguay?

Para disfrutar del canal oficial y ver la señal de América TV debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. También puedes descargar la app de América TVGo y ver por ahí el cotejo de las Eliminatorias.

Si deseas, puedes descargar América TVGO para iPhone o dispositivos de Apple, a través de este enlace.

También puedes descargar la app de América TVGO vía Google Play, haciendo click en este enlace.

Perú vs Uruguay: historial y últimos resultados

Los duelos por Eliminatorias entre Perú y Uruguay se pueden contar en 19 ocasiones, y el balance está a favor de la selección oriental. 10 victorias fueron para la ‘Celeste’, 5 triunfos para la selección peruana y 4 empates. Específicamente en Montevideo ambos equipos rivalizaron en 9 partidos, con un saldo de 6 triunfos locales y solo dos victorias de la bicolor.

Perú vs Uruguay: así pagan las casas de apuestas

Para el Uruguay vs Perú, la victoria del local paga 1,54 veces, mientras que el empate tiene cuota de 3,36, y el triunfo peruano paga 7,20 veces. Eso quiere decir que nuestra selección tiene aproximadamente 14% de probabilidades de ganar; sin embargo, en los últimos 5 partidos entre ambas selecciones, nosotros ganamos 2, empatamos 2 y perdimos 1.

Cuotas en las casas de apuestas (@Intralot)

En la casa de apuesta APUESTO TOTAL, si Perú no pierde y Gallese no recibe goles, tiene cuota de 4.10. Bet365 está pagando una cuota de 1.65 por la victoria de Uruguay, por un empate entre ambos equipos 3.40 y por la victoria de la Selección Peruana 6.00.