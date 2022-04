Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este martes 12 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, torneo donde los merengues van rumbo a su décimo cuarto título para seguir al frente en el historial del palmarés de este certamen mientras que los ‘Blues’, vigentes campeones, deberán remontar el 1-3 de la ida en Stamford Bridge y van por el milagro en el Santiago Bernabéu. Revisa aquí los horarios, canales de transmisión y todos los detalles del partido.

El Real Madrid aborda como favorito su partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League del martes frente al Chelsea, tras su victoria por 3-1 en Londres, mientras que el Bayern Múnich buscará a la misma hora remontar al Villarreal, tras caer en la ida en España por 1-0. En el Santiago Bernabéu, los ingleses, actuales campeones, se verán privados de su delantero belga Romelu Lukaku, lesionado en un talón.

Pese a todo, el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, cree en una espectacular remontada, ya que “el fútbol está siempre lleno de sorpresas”. La semana pasada, un triplete de Karim Benzema, el segundo seguido del francés en la competición tras el partido de vuelta de octavos de final contra el París Saint-Germain, dio la victoria al equipo español en Stamford Bridge (3-1).

Con la supresión de la regla de la ventaja de los goles marcados en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria, un triunfo de 2-0 de los Blues les permitiría forzar la prolongación frente al Real Madrid, sólido líder de LaLiga.

REAL MADRID VS. CHELSEA: ¿A QUÉ HORA JUEGAN?

En España el partido Real Madrid vs. Chelsea podrás verlo desde las 21:00 horas.

En México, Perú, Colombia y Ecuador puedes verlo a partir de las 14:00 horas.

En Argentina, Uruguay y Brasil empieza desde las 16:00 horas.

En Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela puedes verlo desde las 15:00 horas.

REAL MADRID VS. CHELSEA: CANALES DE TRANSMISIÓN

Si quieres ver el partido entre Real Madrid y Chelsea puedes verlo vía ESPN, Movistar Plus, TNT Sports México, Sky Sports y HBO Max también para territorio mexicano. Estos son todos los canales oficiales en habla hispana para seguir la UEFA Champions League.

REAL MADRID VS. CHELSEA: ¿DÓNDE VER ONLINE EL PARTIDO?

Para ver online la transmisión del Real Madrid vs. Chelsea puedes hacerlo por Star Plus, HBO Max y Movistar Plus. Estas son las únicas opciones en línea para ver el partido de Champions League por la vuelta de los cuartos de final.

REAL MADRID VS. CHELSEA: ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Valverde; Vinícius y Benzema.

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Loftus-Cheek, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount; Havertz y Werner.

