Cristhian Pacheco: "La pobreza es mi fortaleza para correr' | ENTREVISTA | FOTOS

POR: JOSÉ 'HUACHANO' LARA



En el Perú profundo, lejos del ruido, aplausos y homenajes, Cristhian Pacheco, huancaíno de 26 años, se recupera luego de ganar la maratón de 42 kilómetros en los Panamericanos. En su tierra, junto a su familia, nuestro atleta se gana la medalla a la humildad. Allí no olvida sus inicios y alimenta más sus ganas de gloria.



Mucha gente ya te considera como uno de los personajes del 2019...

No lo sé. Eso lo decidirá el pueblo, las personas indicadas. Lo que puedo decir es que me sentí más peruano que nunca. Me gusta que las personas sientan esa alegría y una manera es la muestra de cariño, abrazos, autógrafos, selfies. Sinceramente, es muy emocionante.



¿De dónde sale esa fortaleza para correr tanto?

Eso tiene una explicación: La pobreza mata y golpea. Vengo de una familia muy pobre que siempre ha trabajado en la chacra con mi mamá Felícita y mi papá Simeón.



¿Correr fue una salida para salir de la pobreza extrema?

Sin duda. Así como los estudios, el deporte es otro vehículo para sobresalir. Nada es fácil, es muy cansado. Llevar años entrenando de lunes a domingo, seis horas al día... voy a seguir luchando para lograr mi sueño. No me daré por vencido.

¿Cuál es ese sueño?

Ganar una medalla de oro olímpica para el Perú. Quiero regalarle eso a los peruanos.



¿Es uno de los momentos más lindos de tu vida profesional?

Sin duda. Me he preparado desde el 2015 para ganar la de oro en los Panamericanos. Lo que he vivido es maravilloso.



Luego de ganar la maratón, ¿donde fue el reposo del guerrero?

Estuve en Lapa (Colca), muy cerca a Junín. Es la tierra de mi papá, Simeón Pacheco Peña, a unos 3 mil 300 metros de altura.



¿Full relax?

Vine para seguir entrenando. Aquí es donde hago la recuperación de mi cuerpo, trote de regeneración, eso se hace en una semana postmaratón.

Gladys Tejeda me dijo que le encanta su pachamanca, ¿a ti?

Me encanta la sopa de mote. Es lindo reencontrarme con mi tierra, donde pasaba mi infancia, ya que venía para visitar a mis abuelos.



¿Allí hiciste tus pininos en el atletismo?

Todo empezó como hobby cuando tenía 17 años. Mi hermano Raúl me llevó al estadio Huancayo para entrenar, lo hacía una o dos veces a la semana, pero cuando cumplí 19 la cosa empezó de verdad. Desde ese día no paro de correr.



¿Qué te hizo cambiar?

Lo que me dijo Raúl: “Ha llegado el momento en que tienes que correr por tus sueños, lograr tus metas y cumplir tus objetivos”.



La familia es la que más apoya...

Sin duda. Mi pareja Eveling Escobar también corre y después de tener a mi hijita Luciana (2) ha retomado sus entrenamientos.

A un año de las Olimpiadas de Tokio 2020, ¿cuál es tu pedido a las autoridades?

Con mucha humildad hemos demostrado que estamos para grandes cosas. Ahora falta el apoyo y respaldo de la empresa privada para tener una preparación al más alto nivel y lograr el sueño de regalarle una medalla olímpica al Perú.



Un abrazo y que los éxitos sigan llegando...

Fue impresionante ganar el oro en los Panamericanos y que la gente te felicite, que compartan tu alegría y felicidad. ¿Te imaginas que sería ganar en una Olimpiada?