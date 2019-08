Daniella Rosas: ‘Admiro a Sofía Mulanovich y sueño superarla’ | ENTREVISTA | FOTOS

POR: JOSÉ 'HUACHANO' LARA



Detrás de una campeona hay dos grandes mujeres. Daniella Rosas, con apenas 17 años, ganó la medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019 gracias a que el destino le puso dos maestras en su vida: su madre y la ‘reina del surf’, Sofía Mulánovich. Su historia de éxito merece ser contada.



¿Qué significa tener a Sofía Mulánovich como maestra?

Lo máximo. Es algo fantástico. He crecido viéndola correr olas y me imaginaba llegar algún día a ser como ella. Tenerla a mi lado enseñándome los secretos del deporte es espectacular.



Todo un privilegio...

Me enseña estrategias, cómo afrontar una competencia, me da tips. Es mi mentora, la idolatro, siempre la admiré. Ahora somos amigas, viajamos juntas, compartimos mucho.



¿Cómo la conociste?

Hubo un preselectivo para el proyecto que era liderado por ella y fui afortunada en ser una de las elegidas en el 2015.

Difícil superar a la maestra...

Pienso en ser mejor que ella, de eso se trata. Es mi objetivo. Superarla es uno de mis sueños, lo digo con mucha humildad.



¿Cuándo empezó tu vida en el surf?

A los 7 años. Mis primos me llevaban a la playa Yuyos, en Miraflores.



¿Luego?

Cuando tuve 9 nos fuimos de vacaciones a Máncora con mi mamá Mónica Rosas. Lo que iba a ser unos días se convirtió en dos años. Nos quedamos a vivir en casa de mi tío Washington Rosas y ahí seguí con el surf con más intensidad.

¿Y tu papá?

No lo conozco. Soy hija única y Mónica Rosas es para mí como padre y madre. Estoy muy orgullosa de ella por todo lo que hace por mí.



¿Sigues en el colegio?

El año pasado terminé en el ‘ Pedro Ruiz Gallo’ de Chorrillos. Pienso seguir estudios universitarios.



¿Vas a fiestas?

No da el tiempo. He ido por ahí a alguna, pero de amigas muy cercanas.

¿Tienes enamorado?

No. Estoy completamente concentrada en mis metas. Por ahora no me puedo desconcentrar. Más adelante habrá tiempo.



¿Alguna vez la pasaste mal en el mar?

En dos oportunidades casi me ahogo, salí con las justas nadando. Es un deporte un poco extremo, pero es mi pasión. Hay que tenerle respeto al mar.



¿Ahora qué viene?

Estoy viajando al mundial de mayores en Japón en setiembre. Ahí pienso hacer la marca para clasificar a las Olimpiadas de Tokio 2020. Luego me voy al mundial juvenil en Estados Unidos.



¿Ganar en los Panamericanos te cambió la vida?

Sigo siendo la misma niña que seguirá trabajando por sus objetivos y regalarle alegrías al Perú. Estoy agradecida y orgullosa de haber nacido en este país hermoso.



Felicidades y antes de despedirte, ¿en el mar la vida es más sabrosa?

Por supuesto. Es lindo. La paso súper bien y hasta cuando tienes problemas es bueno una escapadita para relajarte.