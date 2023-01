Barcelona vs Real Betis EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE El líder de LaLiga Santander sale defender su posición de privilegio este miércoles cuando pisen el gramado del Benito Villamarín y enfrente al cuadro andaluz que llega con la mente puesta en no salir de la zona de clasificación a Europa League y Champions League. Ambos se ponen al día en un duelo atrasado por su participación en la Supercopa de España en Riad y hoy los verdes buscan revancha.

En aquel encuentro por semifinales Barcelona ganó en la tanda de penales, demostrado por qué cuentan con las defensas menos batidas del torneo español. Los de Pellegrini (6°) buscan alcanzar la zona de Champions League y distanciar se de Viallereal con la misma cantidad de puntaje (31).

Los azulgranas saben que un tropiezo en esta visita puede darle vida a Real Madrid que los mira cinco puntos abajo. El equipo de Xavi Hernández estaría completando una primera vuelta casi perfecta (15 victorias, 2 empates y una sola derrota). L nota saltante son sus solo seis goles encajados como los mejores números de su historia.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Betis EN VIVO por LaLiga Santander?

Barcelona y Real Betis se enfrentan en un electrizante encuentro este miércoles 1 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está se jugará en en el Estadio Benito Villamarín, en Sevilla (España).

¿A qué hora juegan Barcelona vs Betis EN VIVO, por LaLiga Santander?

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Barcelona vs Betis en vivo, por LaLiga Santander?

Perú ESPN, STAR+

Argentina ESPN, STAR+

Chile ESPN, STAR+

Uruguay ESPN, STAR+

Colombia ESPN, STAR+

Ecuador ESPN, STAR+

Bolivia ESPN, STAR+

Venezuela: ESPN, STAR+

México: Sky Sports

España: DAZN

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Barcelona vs Betis por LaLiga Santander?

Si vas a seguir el partido entre Barcelona y Real Betis desde Perú podrás hacerlo a través de la señal de ESPN. A continuación, revisa todos los pormenores para verlo a continuación:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Best Cable: Canal 60

Star Globalcom: Canal 39.

Barcelona vs Betis: Alineaciones posibles

Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido Rodríguez, Carvalho; Luiz Henrique, Canales, Fekir; y Borja Iglesias.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dembélé, Lewandowski y Pedri.

Barcelona vs Betis: Últimos enfrentamientos

Barcelona y Real Betis se han enfrentado en 23 ocasiones en las últimas temporadas. De los 23 encuentros anteriores, Real Betis ha ganado solo 2 partidos. 17 triunfos fueron para FC Barcelona. 4 duelos terminaron empatados.