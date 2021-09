Gustavo Dulanto es un futbolista peruano que el último miércoles se robó todas las miradas no solo de Latinoamérica, sino de Europa. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas que señalan que esta semana, en su equipo FC Sheriff Tiraspol, fue clave en los cortes y despejes para que conseguir el triunfo por 2-0 ante FK Shajtar Donetsk de Ucrania por Champions League.

TROME llamó a Gustavo Dulanto para que hablé sobre estos momentos históricos que le vienen sucediendo en su carrera como futbolista, pues jugar Champions League es un sueño que anhela todo futbolista en el mundo.

¿Cómo te sentiste tras tener tu primera experiencia en Champions League, donde es otro ritmo, ante un equipo importante de Ucrania y con un triunfo?

Me sentí muy bien, la verdad que estuve muy tranquilo los días previos al partido. Cosa que no me sucedió en el último partido de clasificación con el Dinamo de Zagreb en condición de visita. Estaba muy ansioso para ese partido. Ayer, estaba tranquilo y salí a jugar como si fuera un partido más y no mi primera vez en Champions League.

Recuerdo de ese sueño que tenías al ir a Moldavia, el de jugar Champions League, ¿cómo te vienes preparando mentalmente y físicamente para tener un gran torneo?

Yo vine con el objetivo de jugar Champions League, se logró, el día de ayer fue una importante victoria para el club y mi persona. Yo siempre me preparo al máximo para cualquier partido sea de la Liga Moldava como la Champions League que estoy jugando ahora. Estoy muy contento por el momento que estoy atravesando y es fruto del trabajo y la responsabilidad a mi fútbol y trabajo.

Gustavo Dulanto a Trome: “Espero que al haber seguido al Real Madrid haya aprendido algo de cómo marcar a Benzema”

Y ser elegido dentro del once ideal de la Champions League por el sitio de estadística SofaScore, ¿cómo tomas ese logro?

Me pone muy contento que mi primera vez, estoy en el once ideal del portal SofaScore que analiza el mínimo detalle del jugador por partido. Estoy feliz, pero eso no me distrae. Yo voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo para seguir siendo casero del once ideal que yo siempre quiero estar con los mejores.

GUSTAVO DULANTO Y LA SELECCIÓN PERUANA

La gente en redes sociales te pide en la selección peruana, ¿eres consciente de que jugar Champions League te dará mayores oportunidades de poder vestir la bicolor?

Sí, he visto. La verdad es que no soy mucho de consumir redes sociales. Uso bastante mi Instagram, me gusta compartir mi día a día, pero el tema de leer lo que a uno le ponen... no me gusta entrar a páginas a leer, porque cuando todo está bien, todo es color de rosas y cuando sucede algo negativo uno es el villano. El fútbol es muy cambiante. Le agradezco a la gente que me pide a la selección peruana, pero yo voy a seguir trabajando para poder estar ahí [en la selección peruana]. Soy consciente de que en mi puesto hay buenos elementos y ellos hacen que yo me esfuerce el doble para poder estar ahí y darles pelea en buena onda.

En una de tus celebraciones dijiste que le dedicabas la clasificación a todos los que no creyeron en ti ¿Qué te dijeron o qué pasó? ¿Quiénes son esas personas o de dónde? ¿Sientes que la vida está poniendo todo en su lugar?

Sí, fue cuando clasifiqué en Zagreb para la fase de grupos de Champions League. No es algo que le dé importancia, que quería dedicárselo a la gente que decían que me iban a eliminar desde Estrella Roja y que no confiaban en mí y en mi equipo. Porque yo puedo esperar eso de gente que no es peruana, ya que no apoyarían un peruano, pero leer el comentario de compatriotas, que se tomen la molestia de etiquetarme, me causa un poco de tristeza. Yo siempre le voy a desear lo mejor a mis compatriotas que están fuera del país luchándola para poder hacerse un nombre. Todo tranquilo, me considero una persona bastante fuerte de la cabeza y con los objetivos claros trazados.

Dentro de poco enfrentarás a Real Madrid con Benzema, ¿te has visualizado cómo será marcarlo?

Yo estaba con la mirada puesta FK Shajtar Donetsk, ya pasó el partido. Ahora, mi mirada está puesta en la Liga, ya que antes del Real Madrid nos toca dos partidos, pero te mentiría si no me he visto marcando a Benzema. Espero que haberlo visto tanto, seguido tanto al Real Madrid haya aprendido algo de como marcarlo.

No son cualquier equipo...

Son jugadores top a nivel mundial, Benzema se mantiene en el Madrid desde hace mucho y espero poder estar a la altura. Voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Yo sé que mi equipo está para grandes cosas porque tenemos un hambre de gloria que la verdad no lo había visto mucho, desde que estaba en UTC de Cajamarca. Estoy muy contento y orgulloso del plantel que formo parte.

Gracias, Gustavo, por atender a Trome, te deseamos los mejores éxitos.

Yo soy consciente de eso. Yo vine para que Sheriff Tiraspol me dé la vitrina que tengo ahora. Estoy muy agradecido con el club por confiar en mi persona.

