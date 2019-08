Alexandra Grande compite por Perú en Karate por los Panamericanos en modalidad Kumite

Karate en Lima 2019 sigue EN VIVO este sábado 10 de agosto desde las 10:00 am. (hora peruana), la participación de cinco peruanos en la modalidad de Kumite con Alexandra Grande como candidata a medalla en esta disciplina. No te pierdas el evento que será transmitido por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. No te pierdas ningún detalle de este evento.

El karate peruano empezó con buen pie los Juegos Panamericanos 2019 con la obtención de una medalla de oro y tres de bronce en las cuatro participaciones en Kata de este viernes. Pero ahora será el turno del modo combate donde Alexandra Grande es la favorita a colgarse una medalla en Lima 2019.

Karate en Lima 2019 | Horarios de la competencia en el mundo



Perú 10:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 10:00 am. |

Ecuador 10:00 am. |

Colombia 10:00 am. |

Bolivia 11:00 am. |

Paraguay 11:00 am. |

Venezuela 11:00 am. |

Brasil 12:00 pm. |

Argentina 12:00 pm. |

Chile 12:00 pm. |

Uruguay 12:00 pm. |

España 5:00 pm. |

Este sábado, serán cinco los peruanos que participarán en los Juegos Panamericanos: Selene Rodríguez (femenino hasta 50 kg), Alessandra Vindrola (femenino hasta 55 kg), Carlos Mendoza (masculino hasta 84 kg), Jorge Beltrán (masculino más de 84kg) y Alexandra Grande (femenino hasta 61 kg).

Todo iniciará con la ronda de todos contra todos. Los karatecas peruanos integran un grupo de cuatro competidores. Cada deportista tendrá tres combates (contra cada uno de los integrantes de su serie) y pasarán los dos primeros a la semifinal en la que se agarrarán de forma cruzado: el primero de un grupo contra el segundo del otro. Los ganadores de las semifinales van por la medalla de oro.

La ilusión está puesta en lo que vaya a hacer la peruana Alexandra Grande ganadora de la medalla de oro en Los Juegos Panamericanos Toronto 2015, campeona mundial de Karate en Breslavia 2017, poseedora de los Laureles Deportivos en el grado de 'Gran Cruz', el más alto honor que puede recibir un deportista del estado peruano, y una de las principales cartas de su país para conquistar una medalla en Lima 2019.

Karate en Lima 2019 | Sigue el programa de los peruanos este sábado 10 de agoso



Femenino Hasta 50kg Todos contra todos Grupo A

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset vs. (BRA) DE PAULA Jessica

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset VS. (USA)NISHI Shannon

(PER) RODRIGUEZ Selene Eliset vs. (ARG)BENITEZ Yamila



Femenino Hasta 55kg Todos contra todos Grupo B

(PER) VINDROLA Alessandra vs. (CHI) ASTUDILLO AROS Tihare

(MEX) FLORES Paula Ivonne vs. (PER) VINDROLA Alessandra

(CUB) TORRES Baurelys vs. (PER) VINDROLA Alessandra

Masculino Hasta 84kg Todos contra todos Grupo B

(PER) MENDOZA Carlos vs. (VEN) VALERA Freddy

(PER) MENDOZA Carlos vs. (ECU) ESPINOZA Esteban

(PER) MENDOZA Carlos vs. (COL) SINISTERRA Carlos



Masculino Más de 84kg Todos contra todos Grupo A

(PER) BELTRAN Jorge vs. (ARG) PEREZ Agustin

(USA)IRR Brian vs. (PER) BELTRAN Jorge

(CHI) ROJAS Rodrigo vs. (PER) BELTRAN Jorge



Femenino Hasta 61kg Todos contra todos Grupo B

(PER) GRANDE Alexandra vs. (ECU) FACTOS Jacqueline

(BRA) DOS SANTOS Érica vs. (PER) GRANDE Alexandra

(CAN) JUMAA Haya vs. (PER) GRANDE Alexandra

Karate en Lima 2019 | Precio de las entradas al evento de este sábado 10 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Karate en Lima 2019 | mapa del evento de este sábado 10 de agosto