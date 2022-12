¡Le mencionaron al diablo! Kylian Mbappé sabe que hoy un solo jugador en Qatar 2022 puede ser capaz de quitarle la corona de la cabeza y es Lionel Messi. El francés tuvo una inesperada reacción cuando una periodista le mencionó como toma el enfrentamiento con su compañero de PSG en la final del Mundial Qatar 2022.

La alegría de la ‘Tortuninja’, por clasificar a la final tras vencer 2-0 a Marruecos, pareció verse interrumpida por breves segundos cuando caminaba por la zona mixta, rumbo a el bus que los llevaría al hotel de su concentración y fue abordada por la prensa española.

Una periodista de diario Marca lo abordó sobre la marcha y sabiendo que Kylian Mbappé habla un perfecto español, no tuvo reparos en soltarle a quemarropa: “¿Y ahora contra Messi?” . La respuesta del ‘10′ de Francia no llegó con palabras, pero no fueron necesarias, pues el goleador abrió los ojos a su máximo tamaño y movió la cabeza como entendiendo la dificultad del duelo que tenía por delante .

Kylian Mbappé reacciona cuando le mencionan a Messi en la final (video: YouTube)

Kylian Mbappe y Lionel Messi compañeros y rivales

El campeón del mundo había decidido no hablar con la prensa especializada en Qatar 2022 durante todo el torneo, peor ahora sus gestos han hablado más que mil palabras. El atacante ha sido sancionado por la FIFA por negarse a hablar después de ser convocado tras los partidos ante Dinamarca y Australia donde fue considerado el mejor jugador del partido

Los referentes de Argentina y Francia se enfrentarán este domingo en el Estadio de Lusail que estará la borde de su capacidad con 80 mil espectadores. Ambos jugadores están igualados como goleadores con cinco anotaciones, un dato a favor del francés es que de estos goles ninguno fue de penal como en el caso de la ‘Pulga’.

La expectativa surge en los aficionados, debido a conocimiento que tiene Lionel Messi de Kylian Mbappé y viceversa, pues todos los días entrena juntos en PSG donde también disputan el liderazgo del vestuario parisino.

Kylian Mbappé: “Este mundial es mi obsesión”

“ E ste Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla , que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, explicó en su momento Mbappé para evidenciar el grado de compromiso que tiene con su segunda Copa del Mundo.

La estrella de PSG sabe que luego de conseguir el título en Qatar 2022 su futuro estaría lejos de París. Este ha sido una de las causas por las que el delantero decidió no hade los motivos por los que el jugador ha decidido no darle mayor apertura a la prensa que tiene esta pregunta en entre las primeras de su lista.