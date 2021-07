La historia Lionel Messi y Yerry Mina no tiene cuándo acabar. El delantero argentino no se quedó contento con el “baila ahora” que le lanzó al defensa colombiano en tanda de penales del Argentina vs Colombia por el pase a la final de Copa América 2021. Ahora trasladó la ‘mecha’ a Instagram. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Mientras Emiliano Martínez se convertía en figura de Argentina en la tanda de penales frente a Colombia, Lionel Messi y Yerry Mina protagonizaban un partido aparte en la mitad del campo. Cuando el jugador de Everton falló el tercer remate de su equipo, la ‘Pulga’ le pidió que bailara a gritos.

¿Y por qué nace esto? Pues porque Yerry Mina bailó luego de marcarle a Uruguay (cuartos de final) en la tanda de penales, algo que seguro no cayó bien en Lionel Messi. Cabe resaltar que el ‘cafetero’ suele hacer estas celebraciones cuando anota un gol.

TODO CONTINUÓ EN INSTAGRAM

Lionel Messi y Yerry Mina fueron compañeros en Barcelona (2017/18). Y desde aquel entonces, el capitán argentino empezó a seguirlo en la popular red sociales. Sin embargo, esa ‘amistad’ cambió de un momento a otro por la Copa América 2021.

Un día después del encuentro, Lionel Messi tomó su celular y dejó de seguir a Yerry Mina, en clara muestra que todavía sigue enojado con la actuación del central colombiano. ¡Leo no aguanta pulgas, menos de sus rivales!

