Hizo ‘leña del árbol caído’. Entre las críticas que ha recibido Jefferson Farfán faltaba una y el periodista deportivo Pedro García no se guardó nada sobre el polémico regreso de la ‘Foquita’ en el clásico, calificando como ‘indigna’ su participación ante Universitario de Deportes en Matute.

El ‘Internacional’ en un primer momento responsabilizó al cuadro victoriano por lo visto en los últimos minutos del clásico. “ Alianza Lima tiene un ídolo y tuvo que cuidar a ese ídolo. Jefferson no se merecía ofrecer esa imagen por más que el pedido de inclusión partió de él. Yo creo que, visto el acontecimiento, él ha sido víctima de su inclusión no merecía dar esa imagen en un partido que encima era un partido de derrota que lo agrava más ”, dijo en ‘Al Angulo’.

García aseguró que el entrenador y los directivos tuvieron que frenar ese entusiasmo desbordado del goleador. “ ¿Qué deseo? Deseo que se recupere y que tenga un final digo, por que esto no ha sido digno en su carrera. Creo que Alianza Lima tuvo que cuidar a su ídolo . Y esto lo digo gratis, si hubo un capricho de ‘yo quiero jugar’ Alianza Lima vía comando técnico o vía Fondo Blanquiazul tendría que haberle dicho a su ídolo: ‘No Jefferson’ ”, apuntó.

Pedro García comentó el momento de Jefferson Frafán (Video: Movistar Deportes)

Pedro García: “Jefferson Farfán entró, pero alguien lo vio jugar”

El comunicador también invitó a la reflexión al jugador y que encuentre su mejor forma futbolística. “Qué lindo hubiera sido ver a Jefferson ingresando al partido, independientemente del resultado, metiendo un pase en profundidad, con toda la estampa de crack que lo es, a pelear una bola por arriba a pelearla, a tener un remate de gol. A meter una asistencia. Qué lindo hubiera sido verlo volviendo haciendo, lo que hizo toda su carrera ”, expresó su deseo.

“Era el retorno de un futbolista no solo de Alianza Lima, sino de todo el Perú, que nos llevó a un mundial y que queremos mucho, hubiera sido hermoso verlo retornar en buena forma, por eso digo que lindo hubiera sido estar equivocados”, añadió.

Pese a que Pedro García fue uno de los panelistas que se jugó por la no inclusión de la ‘Foquita’ en el clásico, no dio su brazo a torcer y lanzó una frase que sus compañeros no pudieron refutar. “Ese no era Jefferson, Jefferson el domingo no fue Jefferson, su retorno fue apresurado. Ya veo sus caras cuando me dicen peri si tu dijiste que no iba a jugar. Claro, en rigor estuvo en la cancha. Ingresó, pero no jugó. ¿Alguien vio jugar a Jefferson? No jugó ”, finalizó.